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15 марта,
2021
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Новости

И.о. мэра Михаил Ратнер о куче снега на тротуаре в центре Томска: Это вопиющий случай

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томичи пожаловались в редакцию ТВ2, что убранный снег с крыш на проспекте Ленина остался лежать на тротуаре. 


«Центр города. Огромный поток людей, остановка, магазины, не менее трех дней всё это лежит после сброса снега с крыши», — говорилось в обращении Владимира Лаврова в редакцию ТВ2.

И.о. мэра Михаил Ратнер о куче снега на тротуаре в центре Томска: Это вопиющий случай
И.о. мэра Михаил Ратнер о куче снега на тротуаре в центре Томска: Это вопиющий случай
И.о. мэра Михаил Ратнер о куче снега на тротуаре в центре Томска: Это вопиющий случай

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер прокомментировал данный инцидент. Он поручил привлечь собственника здания по пр. Ленина, 97а, к ответственности.


«Вопиющий случай – в самом центре города, три дня на тротуаре с большим пешеходным потоком лежал сброшенный с крыши снег, — отметил Ратнер. — Сегодня, конечно, пешеходная зона приведена в порядок, но ситуация не должна повторяться в любой точке областного центра, будь то центр города или его окраина. Ведите работу с собственниками зданий, особенно, находящихся на «красных» линиях, требуйте в течение суток синхронизировать работы по уборке снега на крышах и тротуарах. Отдельно стоит разобраться и в том, почему за три дня никто из контролирующих сотрудников муниципалитета не отреагировал на это нарушение».


С 1 декабря 2020 года инспекторы Санитарной милиции  выписали 2078 предписаний и составили 139 протоколов из-за недобросовестной уборке снега и очистке крыш. С начала декабря уже проверено 813 торговых объектов на предмет очистки от снега, собственники по 577 адресам получили предписания. Рейдовые мероприятия продолжаются в ежедневно режиме, включая выходные.


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