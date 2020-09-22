Инвестор открыл производство деревянных окон специально для проекта «Дом за рубль»

Напомним, дом на Савиных, 10а, памятник регионального значения, построенный в конце XIX века Алексей Будников начал восстанавливать два года назад. «В августе 2018 мы приехали на #савиных10а и открыв заколоченный дом, не смогли войти внутрь из-за количества мусора, который потом вывозили КАМАЗами», — вспоминает Алексей Будников.⠀

Для восстановления дома в рамках городского проекта «Аренда за рубль» на Савиных, 10а, бизнесмен Алексей Будников изготовил станок для производства аутентичных деревянных рам, коробов и дверных проемов. Новые окна с внешней стороны деревянного дома будут максимально соответствовать оригиналу, а изнутри в рамы будет установлены современные стеклопакеты.

«За два года не только дом преобразился, но так же мы: узнали невероятное количество новой информации, познакомились с таким же количеством людей (профессионалов, любителей и просто неравнодушных к вопросу сохранения деревянного наследия не только Томска!) и даже осмелели настолько, что взяли второй дом», — пишет Алексей на странице проекта в Инстаграм.⠀

Дом по ул.Савиных, 10а был построен в конце XIX века и был связан с именем российского исследователя Арктики Николая Николаевича Урванцева, который учился в Томском технологическом институте Томска и входил в команду профессора Обручева — автора известного литературного произведения «Земля Санникова».

В ходе реставрации здания на переднем и боковом фасадах дома будут воссозданы оригинальные балконы, которые были утрачены. В 2020 году арендатор завершает работы по восстановлению фасада, штукатурные работы и укладку полов. Уже выполнен монтаж водоснабжения. В зимний период планируется приступить к ремонту и отделке санузлов.





«Инвесторы оценили, что дом расположен в самом центре Томска и планируют открыть в здании хостел. Кроме того, они же взяли в аренду соседнее здание и приступят к его восстановлению после завершения первого объекта. Такие примеры свидетельствуют об экономической эффективности нашего проекта и востребованности его для бизнеса », - цитирует Ивана Кляйна пресс-служба мэрии.





Напомним, проект «Аренда за рубль» был инициирован Иваном Кляйном в 2016 году. В рамках проекта инвесторы могут за свой счет отремонтировать старинные дома под собственные нужды и получить льготу по арендной плате. После разработки проектной документации арендная плата за пользование зданием снижается до 10%, а после выполнения ремонтно-восстановительных работ – до 1 рубля в год. На сегодняшний день договоры по проекту заключены с арендаторами 34 исторических зданий.





Ближайшие торги на право льготной аренды исторических зданий с условием их восстановления состоятся 24 и 25 сентября. В первый день муниципалитет планирует выставить на торги 6 лотов. Это здания на ул. Шишкова, 6; ул. Никитина, 2а; ул. Центральная, 9; пер. Кононова, 4; ул. Советская, 93; ул. Максима Горького, 30. Во второй - еще три дома по ул. Советская, 8 и 8б, ул. Пушкина 28а.