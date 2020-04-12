Инвалидность продлят автоматически до осени в Томске

Бюро медико-социальной экспертизы до 1 октября 2020 года будет продлевать инвалидность томичам автоматически из-за пандемии коронавируса. Гражданам обращаться в бюро МСЭ не нужно. Врачи-эксперты будут без личного присутствия человека устанавливать инвалидность, как первично, так и повторно.

«Если срок очередного переосвидетельствования выпадает на период с 1 марта по 1 октября 2020 года, ранее установленная группа инвалидности, в том числе и категория «ребенок-инвалид», будет продлеваться автоматически на шесть месяцев, без обращения в медицинскую организацию и бюро», — сообщил руководитель бюро МСЭ по Томской области Вячеслав Перминов.





Он отметил, что также на полгода будет продлеваться индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалидов. Продлеваться программа будет с сохранением всех реабилитационных мероприятий, включая обеспечение техсредствами реабилитации.

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По словам Вячеслава Перминова, жители региона, которые обратятся с заявлением на установление инвалидности впервые, будут проходить медико-социальную экспертизу удаленно. Решение об установлении инвалидности специалисты будут принимать на основании направлений на МСЭ, оформляемых медорганизациями.





Все интересующие вопросы жители Томской области могут задать по телефону горячей линии бюро МСЭ 8(3822) 401-600, написав на адрес электронной почты fgu@mse.tomsk.ru.





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