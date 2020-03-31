«Интерфакс» открыл систему СПАРК для малого и среднего бизнеса

Группа «Интерфакс» объявила о предоставлении свободного доступа к системе СПАРК для компаний малого и среднего бизнеса на период действия карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавируса.

«Многие компании малого и среднего бизнеса оказались в сложной ситуации, при этом сейчас им как никогда важно оперативно узнавать об изменениях у своих контрагентов, эффективно управлять дебиторской задолженностью, следить за изменениями на рынке. Кроме того, компании вынуждены переводить своих сотрудников на удаленную работу и им требуются дополнительные рабочие места. Принимая все это во внимание, мы на время открыли свободный доступ компаниям малого и среднего бизнеса к системе «СПАРК-Интерфакс» . Уверен, что это поможет бизнесу минимизировать потери, снизить риски, продолжить эффективно взаимодействовать с контрагентами», - заявил заместитель генерального директора «Интерфакса», руководитель проекта СПАРК Роман Лаба .

Свободный доступ к системе СПАРК предоставляется сроком на 2 недели с момента оформления и подтверждения заявки на сайте www.spark-interfax.ru.





Функционал СПАРК также доступен и в мобильном приложении.



Для справки: Система «СПАРК-Интерфакс» используется для проверки компаний-контрагентов, управления рисками и дебиторской задолженностью. По данным опроса, проведенного компанией Deloitte, систему СПАРК для проверки благонадежности партнеров используют 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса.





Системой СПАРК незаменима и для журналистких расследований. Так издание РБК, пользуясь данными СПАРК, нашло собственника с «фабрики троллей» и новый офис компании, которая производит фейки и пишет негативные комментарии под постами оппозиционных активистов. «Единственным собственником компании, по данным СПАРК, является Юрий Краснов. По данным СПАРК, бизнесмен управляет только этим активом. В качестве адреса компании в интернете в СПАРК указан адрес сайта inforeactor.ru», - пишет РБК.