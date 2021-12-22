Интерактивный стол, обновленный книжный фонд и акустическая система: еще две новые модельные библиотеки открылись в Томской области

В городе Асино и поселке Белый Яр началась работа еще двух модельных библиотек, которые модернизировали в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.
В Центральной библиотеке города Асино появились акустическая система, фото- и видеокамеры, интерактивный стол, а также другое мультимедийное оборудование. Кроме того, в библиотеке существенно обновили книжный фонд, установили качественную мебель и переоборудовали входную группу для беспрепятственного доступа маломобильных посетителей.
В модельной детской библиотеке поселка Белый Яр выполнили ремонт, установили современную мультимедийную технику и пополнили книжный фонд. Также появились пространство для проведения мероприятий, места для отдыха, компьютерные боксы и новая мебель. При обновлении помещения библиотеки были учтены условия для свободного доступа маломобильных читателей.
Напомним, к концу этого года в Томской области планируется открытие еще шести модельных библиотек: в Зырянском, Александровском, Парабельском, Колпашевском районах и Северске.
фотографии: пресс-служба администрации Томской области