Интерактивную карту благоустройства запустили в Томской области

Интерактивную карту благоустройства общественных и дворовых территорий запустили в Томской области. На карте можно увидеть, как выглядел каждый объект до благоустройства и как он преобразился после окончания работ. Кроме того, в открытом доступе здесь размещена информация об авторах проектов и их исполнителях.

«В строительном национальном проекте раздел комфортной городской среды самый быстрый: люди сразу видят результат этой работы, — цитирует пресс-служба обладминистрации вице-губернатора Евгения Паршуто. — В этом году в бюджете заложена беспрецедентно большая сумма на благоустройство — больше 600 миллионов рублей. Мы обращаем особое внимание на качество и своевременность проектной документации по благоустройству общественных пространств и дворов, а также на оперативный старт работ».





Так, на благоустройство по нацпроекту из бюджетов всех уровней в 2020 году будет направлено 441,3 млн рублей. Еще 80 млн рублей из областной казны пойдут на благоустройство дворов. Муниципалитеты добавят к этой сумме еще 8 млн. Также 75 млн рублей вложат в благоустройство улицы Красноармейской. Проект еще на 40 млн рублей реализует город Кедровый, который в 2019 году выиграл конкурс Минстроя.





В рамках национального проекта в 2020 году в Томской области будет благоустроено 54 общественных пространства: 16 в Томске, по четыре в Северске, Стрежевом и Колпашевском районе, по три в Томском, Первомайском и Каргасокском районах, по две территории в Верхнекетском, Кожевниковском, Молчановском и Асиновском районах. В остальных муниципалитетах — по одной.





Сейчас готовы проекты благоустройства 28 общественных пространств, по 10 из них уже получено заключение об оценке достоверности сметной стоимости. Конкурсные процедуры по отбору подрядчиков стартовали в Кедровом и Стрежевом.





«К 1 марта должны быть готовы проекты всех 54 общественных пространств, — отметил Евгений Паршуто. — По графику контракты с подрядчиками должны быть заключены до 1 июля, но это нужно сделать еще раньше, чтоб к концу апреля – началу мая строители уже вышли на объекты».





Рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства 2021 года должно пройти летом — до 1 июня.