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Инструкторы отряда «ЛизаАлерт» приглашают на обучение жителей Колпашева

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8 и 9 января инструкторы «ЛизаАлерт» приедут в Колпашево, чтобы провести обучение для действующих членов поисково-спасательного отряда и новичков. Если вы хотите помогать в поисках людей – присоединяйтесь.

Обучение методикам и алгоритмам #ЛизаАлерт пройдет на территории Колпашевского социально-промышленного колледжа, пишут на странице сообщества Вконтакте.

Автор:  Отряд "ЛизаАлерт" Вконтакте
Автор:  Отряд "ЛизаАлерт" Вконтакте

Новички познакомятся с азами лесных поисков, научатся пользоваться навигатором, компасом, рацией и не только. Для опытных поисковиков предусмотрена отдельная программа, пишут организаторы.

– Это обучение очень важно для отряда. В поисковый сезон на территории Колпашевского района пропадают люди, а обученных поисковиков там мало. Зима пройдет быстро, и люди снова пойдут в лес, и будут пропадать. Поэтому нам нужно обучить поисковиков, подготовить их уже сейчас.
Александр Монастырский, региональный представитель «ЛизаАлерт» Томской области.
Автор:  группа "ЛизаАлерт" Вконтакте
Автор:  группа "ЛизаАлерт" Вконтакте

На обучение с собой нужно взять:

  1. Одежду по погоде. Высокую обувь (берцы, трекинговые ботинки). Кроссовки не приветствуются. Обязательно головные уборы, желательна запасная одежда.
  2. Ручку и блокнот.
  3. Маску и перчатки. Меры предосторожности по COVID-19 никто не отменял.

 

Место проведения: «Колпашевский социально- промышленный колледж» (г. Колпашево, ул. Победы, 12).

Начало занятий – в 10:00.

За 2021 год члены отряда «ЛизаАлерт» получили 323 заявки на поиск пропавших по всей Томской области. Чтобы у человека был шанс вернуться домой, рядом должны быть люди, которые знают, как помочь.

По всем вопросам звонить Павлу: 89539170642.

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