Инструкторы отряда «ЛизаАлерт» приглашают на обучение жителей Колпашева

8 и 9 января инструкторы «ЛизаАлерт» приедут в Колпашево, чтобы провести обучение для действующих членов поисково-спасательного отряда и новичков. Если вы хотите помогать в поисках людей – присоединяйтесь.

Обучение методикам и алгоритмам #ЛизаАлерт пройдет на территории Колпашевского социально-промышленного колледжа, пишут на странице сообщества Вконтакте.