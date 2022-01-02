Инструкторы отряда «ЛизаАлерт» приглашают на обучение жителей Колпашева

8 и 9 января инструкторы «ЛизаАлерт» приедут в Колпашево, чтобы провести обучение для действующих членов поисково-спасательного отряда и новичков. Если вы хотите помогать в поисках людей – присоединяйтесь.
Обучение методикам и алгоритмам #ЛизаАлерт пройдет на территории Колпашевского социально-промышленного колледжа, пишут на странице сообщества Вконтакте.
Новички познакомятся с азами лесных поисков, научатся пользоваться навигатором, компасом, рацией и не только. Для опытных поисковиков предусмотрена отдельная программа, пишут организаторы.
– Это обучение очень важно для отряда. В поисковый сезон на территории Колпашевского района пропадают люди, а обученных поисковиков там мало. Зима пройдет быстро, и люди снова пойдут в лес, и будут пропадать. Поэтому нам нужно обучить поисковиков, подготовить их уже сейчас.
На обучение с собой нужно взять:
- Одежду по погоде. Высокую обувь (берцы, трекинговые ботинки). Кроссовки не приветствуются. Обязательно головные уборы, желательна запасная одежда.
- Ручку и блокнот.
- Маску и перчатки. Меры предосторожности по COVID-19 никто не отменял.
Место проведения: «Колпашевский социально- промышленный колледж» (г. Колпашево, ул. Победы, 12).
Начало занятий – в 10:00.
За 2021 год члены отряда «ЛизаАлерт» получили 323 заявки на поиск пропавших по всей Томской области. Чтобы у человека был шанс вернуться домой, рядом должны быть люди, которые знают, как помочь.
По всем вопросам звонить Павлу: 89539170642.