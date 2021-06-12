Инспектор Росприроднадзора пожарил яйцо на горящем угольном отвале в Кузбассе

Общественный инспектор Росприроднадзора пожарил яйцо на горящем отвале возле кемеровского поселка Апанас. С помощью флешмоба «Хочешь омлет — разбей яйцо» инспектор хочет осветить проблему эндогенных пожаров в Кузбассе.
На ютуб-канале «Зеленая защита» появилось видео, на котором общественный инспектор Росприроднадзора Николай Метальников показывает угольный отвал близ поселка Апанас. Инспектор объясняет, что отвал еще горит, на кадрах виден дым.
После инспектор разбивает яйцо в сковородку, стоящую на отвале. Через некоторое время яйцо зажаривается, а газоанализатор показывает высокое содержание угарного газа. Николай Метельников рассказал изданию Тайга.инфо, что смысл флешмоба — в том, чтобы показать эндогенные пожары и ущерб, нанесенный экологии Кузбасса угледобычей.
Жители Апанаса называют отвал близ поселка «тулеевским». Люди опасаются, что огонь с отвала может перейти на тайгу и поселок.
В ноябре 2020-го на отвале произошел сход породы. Местные жители рассказывали о звуках, похожих на взрывы, и видели характерное облако.
14 апреля 2020 года глава Кемеровской области Сергей Цивилёв ввел режим ЧС на территории Новокузнецкого района и Киселевского городского округа. Причиной стало как раз горение отвалов отработанной породы. Власти объявили о разработке мероприятий по ликвидации горения. Участок под отвалом, по словам чиновников, относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Их ранее предоставили разрезу «Листвянский», который ликвидировали в 2004 году. С тех пор лицензионный участок переоформлялся на пять разных компаний. Отвалу существует еще с советского времени и локально горит последние десять лет.
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