Инспектор Росприроднадзора пожарил яйцо на горящем угольном отвале в Кузбассе

В разную погоду, если быть объективным, он разно горит, разно себя проявляет. Но проявляет себя как рукотворный вулкан, — говорит Метальников. — Сегодня мы выбрали специально такую погоду безопасную для съемок. Прибор [газоанализатор]показывает, что довольно-таки безопасно здесь находиться. Относительно. Сегодня мы бы хотели показать степень нагрева этого отвала. Для этого мы запускаем флешмоб под названием «хочешь омлет — разбей яйцо».

После инспектор разбивает яйцо в сковородку, стоящую на отвале. Через некоторое время яйцо зажаривается, а газоанализатор показывает высокое содержание угарного газа. Николай Метельников рассказал изданию Тайга.инфо, что смысл флешмоба — в том, чтобы показать эндогенные пожары и ущерб, нанесенный экологии Кузбасса угледобычей.





Жители Апанаса называют отвал близ поселка «тулеевским». Люди опасаются, что огонь с отвала может перейти на тайгу и поселок.

В ноябре 2020-го на отвале произошел сход породы. Местные жители рассказывали о звуках, похожих на взрывы, и видели характерное облако.





14 апреля 2020 года глава Кемеровской области Сергей Цивилёв ввел режим ЧС на территории Новокузнецкого района и Киселевского городского округа. Причиной стало как раз горение отвалов отработанной породы. Власти объявили о разработке мероприятий по ликвидации горения. Участок под отвалом, по словам чиновников, относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Их ранее предоставили разрезу «Листвянский», который ликвидировали в 2004 году. С тех пор лицензионный участок переоформлялся на пять разных компаний. Отвалу существует еще с советского времени и локально горит последние десять лет.



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