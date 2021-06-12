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12 июня,
2021
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Инспектор Росприроднадзора пожарил яйцо на горящем угольном отвале в Кузбассе

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Общественный инспектор Росприроднадзора пожарил яйцо на горящем отвале возле кемеровского поселка Апанас. С помощью флешмоба «Хочешь омлет — разбей яйцо» инспектор хочет осветить проблему эндогенных пожаров в Кузбассе.

Инспектор Росприроднадзора пожарил яйцо на горящем угольном отвале в Кузбассе

На ютуб-канале «Зеленая защита» появилось видео, на котором общественный инспектор Росприроднадзора Николай Метальников показывает угольный отвал близ поселка Апанас. Инспектор объясняет, что отвал еще горит, на кадрах виден дым. 


В разную погоду, если быть объективным, он разно горит, разно себя проявляет. Но проявляет себя как рукотворный вулкан, — говорит Метальников. — Сегодня мы выбрали специально такую погоду безопасную для съемок. Прибор [газоанализатор]показывает, что довольно-таки безопасно здесь находиться. Относительно. Сегодня мы бы хотели показать степень нагрева этого отвала. Для этого мы запускаем флешмоб под названием «хочешь омлет — разбей яйцо».

После инспектор разбивает яйцо в сковородку, стоящую на отвале. Через некоторое время яйцо зажаривается, а газоанализатор показывает высокое содержание угарного газа. Николай Метельников рассказал изданию Тайга.инфо, что смысл флешмоба — в том, чтобы показать эндогенные пожары и ущерб, нанесенный экологии Кузбасса угледобычей.


Жители Апанаса называют отвал близ поселка «тулеевским». Люди опасаются, что огонь с отвала может перейти на тайгу и поселок. 
В ноябре 2020-го на отвале произошел сход породы. Местные жители рассказывали о звуках, похожих на взрывы, и видели характерное облако.


14 апреля 2020 года глава Кемеровской области Сергей Цивилёв ввел режим ЧС на территории Новокузнецкого района и Киселевского городского округа. Причиной стало как раз горение отвалов отработанной породы. Власти объявили о разработке мероприятий по ликвидации горения. Участок под отвалом, по словам чиновников, относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Их ранее предоставили разрезу «Листвянский», который ликвидировали в 2004 году. С тех пор лицензионный участок переоформлялся на пять разных компаний. Отвалу существует еще с советского времени и локально горит последние десять лет.

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