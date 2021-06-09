Insider: сотрудники ФСБ причастные к отравлению Навального, могли отравить и Быкова

Издание The Insider совместно с группой Bellingcat выпустило расследование об отравлении писателя Дмитрия Быкова во время его поездки по регионам России в апреле 2019 года. Отравить его могли те же люди, которые фигурировали в расследовании о покушении на политика Алексея Навального в Томске и Кара-Мурзы.

По данным The Insider и Bellingcat это было покушение на убийство — и в нём участвовали те же сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы, которые, как утверждают расследователи, отравили Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу.





Следить за Быковым начали как минимум за год до отравления. 20 мая 2018 года Быков вылетел из Москвы в Уфу, вместе с ним, по данным журналистов, отправились офицеры ФСБ Владимир Паняев и Валерий Сухарев (летевший с паспортом на имя Николай Горохов).





В мае 2018 года супруга Дмитрия Быкова Екатерина Кевхишвили впервые заметила слежку — она увидела в доме напротив человека с биноклем. 17 ноября 2018 года и 6 апреля 2019 года писателя сопровождали в Ростов. Также в апреле у Кевхишвили стали взламывать одновременно все мессенджеры, получить доступ получилось только к телеграму.





Следующая поездка Дмитрия Быкова должна была состояться в Новосибирск. Там он читал «Тотальный диктант». По словам жены писателя, организаторы настаивали на том, чтобы он прилетел в Новосибирск именно 13 апреля и даже предложили оплатить билеты в бизнес-классе самолета. Они же выбрали гостиницу — отель Domina на улице Ленина. Именно в эту гостиницу по плану должен быть заселиться Навальный в августе 2020 года. Расследователи также пишут, что в августе 2020 года в этот же отель Domina должна была заселиться соратница Навального Мария Певчих, но она заметила за собой слежку и покинула гостиницу через черный вход.





К моменту прибытия Быкова и Кевхишвили Паняев из Второй службы и Иван Осипов из «Лаборатории» прилетели в Новосибирск накануне вечером, говорится в расследовании. Позже писатель с женой отправились в кинотеатр «Победа», где проходил «Тотальный диктант.

«Всё это создавало идеальную ситуацию для отравителей. Они знали ещё с марта, что Быков прилетит в Новосибирск, и с 25 марта знали, что ему забронировали номер в отеле Domina. А самое главное, они сильно заранее знали, когда именно Быкова не будет в номере. Единственное, в чём они не могли быть уверены на 100%, — это в том, что Екатерина также пойдёт в зал «Победы» (хотя это было ожидаемо)», — говорится в расследовании. В Инсайдере отмечают, что отравители не смогли бы проникнуть в отель без помощи персонала, но отель отказался давать комментарии.





Расследователи считают, что «отравители» обработали одежду Быкова, но надел он её только 16 апреля, так как в предыдущие дни чувствовал себя хорошо. После Новосибирска они полетели в Екатеринбург, где позавтракали с Евгением Ройзманом, а потом пара отправилась на самолете в Уфу.





«Самолет еще только начинал взлетать, когда у Дмитрия началась рвота, он тяжело дышал и покрылся крупными каплями пота. Время от времени он «отключался»: закрывал глаза и опускал голову, но полностью сознание не терял, реагировал на речь. Через какое-то время он лег на пол в проход – сказал, что ему так легче (точно такая же реакция была и у Навального). И Быков, и Навальный не помнят ничего с момента, как легли на пол в самолете, но на самом деле оба они еще долго не теряли сознание. Причем если Навальный был в полубреду, то Быков до конца полета время от времени шутил насколько хватало сил, звал медиков на концерт вечером. После приземления встать на ноги сам он уже не мог, кое-как его дотащили до скорой. По пути в больницу ему стало очень жарко, он даже снял футболку. Там же, в машине скорой, у него нарушилась речь: он все время что-то говорил, но это был просто набор сочетаний звуков, ни одного слова нельзя было разобрать (других он при этом понимал)», — отмечается в расследовании.





У Быкова было много общих симптомов с Навальным, отмечает The Insider. А также похожие лабораторные изменения по гликемическому профилю: высокая глюкоза, кетоны в моче, немного повышена амилаза, узкие зрачки, но врачи тогда это списали на то, что в Уфе Быкову вводили много барбитуратов, которые тоже вызывают миоз. После нескольких дней в коме Быков пришёл в себя и остался некоторое время в дезориентации. Врачи не пришли тогда к однозначному диагнозу. В том числе они рассматривали и версию, связанную с декомпенсацией сахарного диабета на фоне инфекции, но она оказалась несостоятельной. Медики, с которыми пообщался The Insider, сошлись на том, что никакие естественные причины не могли бы вызвать подобную картину.





Также у Быкова обнаружилось малиновое пятно размером с кулак. Кожа в этом месте шелушилась, покрывалась корочками и зудела. Специалисты, с которыми общался The Insider, утверждают, что «Новичок» в тех растворах, которые обычно используют для проникновения вещества через кожу, не должен давать такой эффект. Но если в такой раствор добавить кожно-нарывной агент, это могло бы дать похожую картину.





Сам Дмитрий Быков рассказал The Insider и Bellingcat, что у него нет никаких догадок о возможных мотивах убийц. В комментарии «Тайге.инфо» Быков сказал, что ему обидно, что предполагаемые отравители решили использовать яд именно в «его любимом городе» Новосибирске.