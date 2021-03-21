Иностранным студентам разрешили вернуться на учебу в Россию

Иностранным студентам из эпидемиологически благополучных стран разрешили вернуться в Россию для продолжения обучения в вузах, сообщила пресс-служба Минобрнауки в своем телеграм-канале.

В ведомстве отмечают, что въехать в Россию для обучения смогут иностранные граждане только тех стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой.





В настоящее время въехать в Россию могут иностранные студенты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.





Перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате въезда в Россию.



Не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию учащемуся необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке.





В течение 72 часов после въезда на территорию России иностранные обучающиеся должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению.



В случае если в период самоизоляции у прибывших в Россию иностранных студентов появляются первые симптомы острого респираторного заболевания (повышенная температура, боли в горле, насморк, кашель), обучающемуся нужно незамедлительно сообщить об этом в университет и вызвать врача.





Напомним, что в сентябре 2020 иностранцы стали возвращаться на учебу в Томск. Тогда возобновили авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. В Томске обучается около 5,2 тысячи студентов из Казахстана, около 500 из Киргизии и чуть более 20 из Белоруссии. Часть из них не покидали пределы нашего региона в период пандемии.





В вузы Томской области зачислено более трех тысяч иностранных студентов, из них почти 80 процентов из ближнего зарубежья: Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Белоруссии, Армении, Азербайджана и других.





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