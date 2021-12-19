Иностранных туристов депортируют из Хакасии из-за съемок фильма

Издание ссылается на постановление Абаканского городского суда о привлечении к ответственности иностранной туристки за «работу без аккредитации», которое было опубликовано в телеграм-канале «Хакасия». Личные данные, как и национальность туристки, вымараны, однако в документах суда есть слова о «съемках видеосюжетов для дальнейших публикаций в турецких СМИ».

Туристов из Турции задержали в Хакасии при съемке фильма, удалив все видеоматериалы. Мужчину и женщину обвинили в работе без аккредитации и постановили депортировать из России, пишет Тайга.инфо.

Женщина была признана виновной по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Суд решил принудительно выдворить ее за границы Российской Федерации, дополнительно оштрафовав на 5 тысяч рублей.

Общественный активист Матос Черпаков написал в соцсетях, что прибывшие туристы — «этнические казахи из Стамбула». У них забрали всю аппаратуру, удалив отснятый материал.

«Всю ночь продержали в полиции, там их запугивали, говорили, что надо признать вину и тогда их отпустят, обвиняли их в в шпионаже», — пишет он.

В свою очередь ИА «Хакасия» утверждает, что задержанные для съемок фильма не обращались в министерство национальной и территориальной политики, и министерство культуры. «И даже не интересовались позицией руководства движения хакасского народа. Общались граждане преимущественно с теми жителями, которые недавно приняли ислам», — пишет агентство.