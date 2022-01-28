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Иностранец вывез из Красноярского края лес на 260 млн

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Сибирская оперативная таможня возбудила дело о контрабанде стратегически важных ресурсов организованной группой в Красноярском крае. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Установлено, что иностранный гражданин организовал нелегальную закупку лесоматериалов на территории Красноярского края с последующим их вывозом за границу под видом внешнеэкономической деятельности юридических лиц», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, иностранец, имя которого не называется, в 2018-2019 годах использовал для экспорта лесоматериалов подложные контракты. Всего из Красноярского края вывезли более 45 тысяч кубометров древесины общей стоимостью больше 260 миллионов рублей.

Прокуратура отправила материалы Сибирской оперативной таможне, которая и возбудила дело. О задержании подозреваемого в контрабанде леса не сообщается. Ему и другим участникам незаконного экспорта леса грозит от 7 до 12 лет колонии со штрафом до миллиона рублей. 

Согласно информации Рослесинфорга, на начало декабря прошлого года Красноярский край занимал второе вместо среди всех регионов России по объемам незаконных рубок леса, их объемы составили 46 тысяч кубометров. Выше этот показатель был только в Иркутской области — там нелегально вырубили 100 тысяч кубометров леса (примерно треть от всего объема нелегальной лесозаготовки за год).

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