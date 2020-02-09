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09 февраля,
2020
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Новости

Иностранцы смогут получить российское гражданство, не отказываясь от своего

ТВ2
ТВ2
21 час назад

Как стало известно изданию «Коммерсант», получить российское гражданство можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства. Соответствующие изменения в закон «О гражданстве РФ» готовит правительство. Законопроект могут внести в Госдуму уже в этом месяце.


Рабочая группа по реализации Концепции государственной миграционной политики была создана в марте 2019 года распоряжением президента Владимира Путина. Перед ней стоит задача привлечь в Россию как можно больше новых граждан — от 5 млн до 10 млн. Решают ее через изменение миграционных режимов и реформирование института гражданства.


В правительстве отметили, что работа над законопроектом завершается, после согласования с администрацией президента он будет направлен в Госдуму. Там его уже ждут. «Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан за-щи-щать», — сказал московскому изданию вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

Иностранцы смогут получить российское гражданство, не отказываясь от своего

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников уверен, что ожидающийся законопроект «будет революционным»: «Его ждут все соотечественники. В феврале он точно будет внесен в Госдуму. Все уже согласны: ФСБ, администрация президента. На Совбезе вопрос обсуждался».


Между тем в ближайшее время будут ужесточены требования к российским госслужащим, парламентариям и судьям: в январе Владимир Путин предложил внести в Конституцию поправки, согласно которым обладатели иностранного гражданства или вида на жительство не смогут занимать эти должности.


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