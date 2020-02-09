Иностранцы смогут получить российское гражданство, не отказываясь от своего

Как стало известно изданию «Коммерсант», получить российское гражданство можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства. Соответствующие изменения в закон «О гражданстве РФ» готовит правительство. Законопроект могут внести в Госдуму уже в этом месяце.
Рабочая группа по реализации Концепции государственной миграционной политики была создана в марте 2019 года распоряжением президента Владимира Путина. Перед ней стоит задача привлечь в Россию как можно больше новых граждан — от 5 млн до 10 млн. Решают ее через изменение миграционных режимов и реформирование института гражданства.
В правительстве отметили, что работа над законопроектом завершается, после согласования с администрацией президента он будет направлен в Госдуму. Там его уже ждут. «Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан за-щи-щать», — сказал московскому изданию вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.
Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников уверен, что ожидающийся законопроект «будет революционным»: «Его ждут все соотечественники. В феврале он точно будет внесен в Госдуму. Все уже согласны: ФСБ, администрация президента. На Совбезе вопрос обсуждался».
Между тем в ближайшее время будут ужесточены требования к российским госслужащим, парламентариям и судьям: в январе Владимир Путин предложил внести в Конституцию поправки, согласно которым обладатели иностранного гражданства или вида на жительство не смогут занимать эти должности.
ПОДДЕРЖАТЬ ТВ2