Иностранцы начали забастовку в центре временного содержания в Томске

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Около 40 иностранцев начали забастовку в Центре временного содержания иностранцев (ЦВС) в Томске: они вышли во двор учреждения и отказываются возвращаться в комнаты. Из-за пандемии коронавируса границы закрыты и задержанных мигрантов не могут депортировать из России, некоторые находятся в заключении около полугода.

«Мы попали сюда по административному правонарушению. У нас проблемы были с пропиской, регистрацией, — рассказал ТВ2 один из находящихся в ЦВС Эдгар Григорян, гражданин Армении. — Я живу в Томске в течение 10 лет, просрочил прописку на 5 месяцев. Соответственно, меня выдворяют из странны, но перед этим поместили в ЦВС. Сказали, как и всем, что 10 дней есть на обжалование решения, если не будем обжаловать, то отправят по своим странам. В итоге я здесь нахожусь с четвертого марта, потому что из-за пандемии границы закрыты. Живет всемером в одной комнате на 15 квадратов, а всего центре примерно 40 человек. И такие проблемы по всей России».



Эдгар добавил, что к ним приходили сотрудники ОНК и прокуратуры, но полномочий на решение проблемы находящихся в ЦВС иностранцев у этих ведомств нет. Сотрудники посольств, по словам мужчины, находящимся в центре также не помогают: на звонки не отвечают, а родственникам и друзьям подлежащих депортации советуют нанимать адвокатов.

Мы пошли крайние меры, что нам еще терять? Просто вышли во двор и не будем заходить, пока наш вопрос не будет решен. Нас лишили свободы, хотя даже по уголовным делам есть условное осуждение. Почему нас не отпускают?, возмущается Эдгар. — Мыготовы хоть каждый день отмечаться. У есть есть сын, ему через несколько дней будет год. Я пять месяцев не вижу, как мой сын растет. Отправьте меня тогда обратно в Армению, я заберу с собой семью и сын будет рядом со мной. Мы все понимаем, что пандемия, переживаем. Но этот в трудный момент нам не дают быть со своими семьями, хотя мы же не изверги какие-то, чтобы держать нас в таких условиях!

Эдгар добавил, что в ответ на протес администрация ЦВС пообещала позвать компетентного человека, который решит проблему. Однако бастующие сомневаются, что это изменит ситуацию и считают, что вопросом их освобождения должен заниматься губернатор Томской области Сергей Жвачкин или его заместители.