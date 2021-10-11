Иностранцы могут поставить платную прививку от ковида в Томской области

Иностранные граждане, проживающие в Томской области могут поставить платную прививку от COVID-19. Услуга доступна в амбулатории медицинского объединения «Здоровье» (Томск, Иркутский тракт, 15, стр.1).

Вакцинация проводится по предварительной записи препаратом «Спутник Лайт», ее стоимость – 880 рублей. Записаться на прививку можно по телефону 8 (3822) 90-22-02.

«Перед процедурой обязательно проводится врачебный осмотр, а после прививки иностранные граждане получают бумажный сертификат о прохождении вакцинации», — отметила генеральный директор ГК МО «Здоровье» Екатерина Фельзингер.

Для прохождения вакцинации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

На сегодняшний день прививки от COVID-19 в Томской области поставили более 200 иностранных граждан, большинство из них – студенты томских университетов.