Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Иностранцы могут поставить платную прививку от ковида в Томской области
Новости

Иностранцы могут поставить платную прививку от ковида в Томской области

ТВ2 ТВ2

Иностранные граждане, проживающие в Томской области могут поставить платную прививку от COVID-19. Услуга доступна в амбулатории медицинского объединения «Здоровье» (Томск, Иркутский тракт, 15, стр.1).

Вакцинация проводится по предварительной записи препаратом «Спутник Лайт», ее стоимость – 880 рублей. Записаться на прививку можно по телефону 8 (3822) 90-22-02.

«Перед процедурой обязательно проводится врачебный осмотр, а после прививки иностранные граждане получают бумажный сертификат о прохождении вакцинации», — отметила генеральный директор ГК МО «Здоровье» Екатерина Фельзингер.

Для прохождения вакцинации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

На сегодняшний день прививки от COVID-19 в Томской области поставили более 200 иностранных граждан, большинство из них – студенты томских университетов.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.