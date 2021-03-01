Иноагенты, штрафы за неповиновение силовикам и защита данных: что изменится в марте 2021

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Изменения в процедуре техосмотра транспортных средств, дополнительная защита персональных данных граждан, расширение возможности использования карты «Мир» и другие нововведения марта. Какие изменения вступают в силу в марте.

Уголовная ответственность для физлиц-иноагентов

С 1 марта вводится уголовная ответственность для физических лиц-иноагентов, не подавших заявление об их включении в реестр таких агентов. Также вводится наказание вплоть до пяти лет лишения свободы за злостное уклонение от предоставления документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов, и за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента.

Распространение информации о физлице-иноагенте, а также производимых им материалов без соответствующей маркировки влечет за собой штраф для физических лиц от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Во всех случаях допускается конфискация предмета административного правонарушения.

Оплата картой «Мир»

С 1 марта до 30 июня 2021 года продавцы и владельцы агрегаторов с выручкой, превышающей 30 млн рублей за предшествующий календарный год, должны будут обеспечить возможность принимать к оплате карту «Мир».

«Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 млн рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 млн рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты «Мир», — отмечал ранее Вячеслав Володин.

Повышение штрафов за неповиновение силовикам

Увеличиваются штрафы за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе на митингах, и за нарушение порядка финансирования публичных акций.

Штрафы для граждан за повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН на демонстрациях, митингах и других собраниях составят от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо предусмотрен арест до 30 суток или обязательные работы на срок до 200 часов. Ранее размер такого штрафа для граждан составлял 5 тыс. рублей. Для должностных лиц штрафы увеличены с 10–20 тыс. до 20–40 тыс. рублей, для юридических — с 50–100 тыс. до 70–200 тыс. рублей.

Повышаются штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии не только на митингах, но и в целом. За однократное такое нарушение штраф для граждан составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей (ранее от 500 рублей до 1 тыс. рублей) либо может быть наложен административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, вводится новый вид наказания — обязательные работы на срок до 120 часов.

Дополнительная защита персональных данных

Получение согласия на распространение персональных данных граждан «по умолчанию» теперь не допускается. При заполнении согласия на использование общедоступных данных человек сам будет решать, что из информации (Ф. И. О., мобильный телефон, электронная почта, адрес и т. п.) может использоваться публично, а что останется приватным. Кроме того, операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей.

Молчание или бездействие ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.

Новые правила содержания многоэтажек и дворов

С 1 марта начинают действовать новые санитарно-эпидемиологические правила, которые изменят, в частности, требования к качеству питьевой воды, площадкам для накопления отходов, содержанию зданий и помещений. Это в первую очередь касается многоквартирных жилых домов. Об этом говорится в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3.

Так, территории жилых домов должны быть хорошо освещены, благоустроены, оборудованы проездами и тротуарами с твердым покрытием, их должны ежедневно убирать. Новые санитарные правила запрещают мойку автомобилей, проверку тормозов и настройку звуковых сигналов на придомовой территории. Не допускается также разгрузка или погрузка товаров и материалов в магазины и офисы, расположенные в многоквартирных домах, со стороны входов в подъезды.

Управляющая компания теперь должна не реже одного раза в месяц чистить, мыть и дезинфицировать мусоропровод. Также установлены новые требования к качеству питьевой воды, воздуха, к обращению с отходами.

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