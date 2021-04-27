Ингредиенты кулича в Томске за год подорожали на 16%

Томскстат проанализировал цены на продукты для приготовления пасхального стола в 2021 году. Оказалось, что ингредиенты для кулича за год стали дороже на 16%.





«В Томской области стоимость набора продуктов для приготовления кулича увеличилась за год на 16,1 % и составила 196,15 рубля, а за март 2020 года — 169,01 рубля. Творожная пасха за этот период подорожала на 3,3 % и составила за март 2021 года 503,7 рубля, за март 2020 года — 487,42 рубля», — приводит данные Томскстат.





Как следует из анализа, среди ингредиентов пасхальной выпечки больше всего выросла цена на сахар — сразу на 41,31 %. Значительно подорожали яйца — 40,82 %, маргарин — 24,07 %, мука — 17,66 %. Меньше всего изменилась цена на сливочное масло — около трех процентов, а молоко стало дешевле почти на 1%.