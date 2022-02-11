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«Ингосстрах» оценил убыток от пожара в томской «Ленте» в 1,5 млрд рублей

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Убыток сети гипермаркета «Лента» в результате пожара составляет порядка 1,5 млрд рублей. Такую оценку привел заместитель генерального директора «Ингосстрах» Алексей Галахов на пресс-конференции, сообщает «Интерфакс». Договор страхования от огневых рисков торгового предприятия был заключен именно с этой компанией.

«Мы готовимся к урегулированию убытка, который оцениваем примерно в размере 1,5 млрд рублей. Также ведем с клиентом работу по увеличению степени защиты от рисков. К следующему году рассчитываем проработать вопрос со всеми нашими клиентами из числа торговых предприятий о необходимости принять меры по усилению защиты от подобных рисков. Считаем, что пиротехнические средства не следует продавать в общих торговых залах. Какая бы степень защиты от рисков ни была при этом обеспечена, избежать существенных убытков не получится при наступлении страхового события», — сказал Галахов.

Напомним, пожар в «Ленте» на улице Елизаровых начался 21 декабря, примерно в 15 часов. Огонь охватил всю торговую площадь гипермаркета — более 5 тысяч квадратных метров. Никто из посетителей и персонала гипермаркета не пострадал — из здания эвакуировались более 200 человек. На месте работали 24 единицы пожарной техники и 86 спасателей, они эвакуировали из здания 20 баллонов с углекислым газом. Локализовать пожар удалось только в 18:49, полностью здание гипермаркета потушили в 2 часа ночи.

Подозреваемого в поджоге задержали, им оказался 33-летний сотрудник подрядной организации. Мужчина заявил, что поджег гипермаркет, поскольку ему «надоело там работать». После поджога он якобы ушел домой, где его и обнаружили полицейские.

Сейчас компания разбирает конструкции сгоревшего магазина. Планируется, что работы закончатся к концу февраля.

«Лента» — четвертый по выручке ритейлер и крупнейшая сеть гипермаркетов в РФ. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании по итогам 2021 года выросла на 8,6%, до 483,6 млрд рублей. На конец декабря прошлого года под управлением компании было 254 гипермаркета и 503 супермаркета.

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