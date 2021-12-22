«Информация не подтвердилась»: ЦИК России не увидел нарушений на выборах в Томской области

ЦИК России опубликовал информацию об итогах своей работы с сообщениями о предполагаемых нарушениях на выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Есть оценка и по Томской области.

Согласно таблице, анализу подверглись 39 сообщений о нарушениях на выборах в нашем регионе. Напомним, во время сентябрьских выборов избиратели и кандидаты жаловались на отказ в регистрации кандидатов от партии КПРФ, агитацию за «Единую Россию» на сайте областной администрации, поквартирный обход и массовые рассылки. Больше всего жалоб поступило на действия волонтеров или представителей партии «Единая Россия». В ответ на жалобу об отказе в регистрации Максиму Забелину говорится, что «кандидату было отказано в регистрации, поскольку согласно полученной информации на него распространяются ограничения, предусмотренные пунктом 3.6 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ввиду причастности к деятельности общественного объединения, деятельность которого прекращена по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности». Решение окружной комиссии было обжаловано кандидатом в суде. Решением Томского областного суда решение окружной комиссии оставлено без изменений, жалоба кандидата – без удовлетворения».





ЦИК не посчитал нарушением агитацию за кандидатов от «Единой России» на сайте администрации Томской области. После конференции «Единой России» на портале обладминистрации вышли две публикации, «создающие положительный образ партии «Единая Россия». В жалобе говорится, что эти публикации имеют признаки агитации, так как больше никаких других публикаций о работе других партий региона, на сайте не было. ЦИК решил, что так как данный сайт не является СМИ, значит и нарушения не было. Жаловались томичи на массовые рассылки от партии «Единая Россия» и принуждения бюджетников. «Директора томских школ получили сообщение «необходимо организовать ваше участие и сотрудников вашего учреждения во внесении предложений в народную программу партии «Единая Россия». Далее прилагается инструкция, как это сделать. По результатам работы необходимо предоставить отчет по исполнению поручения, а затем еженедельно присылать отчет до полного исполнения», — говорится в жалобе. ЦИК ответил, что согласно пояснениям никакого принуждения и сбора отчетов со стороны томского отделения «Единой России» нет. В рассылках предлагалось на добровольной основе внести предложения в народную программу партии.

Не подтвердились, по мнению ЦИК, сведения об агитации в одной из больниц Томска, где сотрудников «очень просили поддержать» Татьяну Соломатину на предстоящих выборах. Выяснилось, что Татьяна Соломатина не имела отношения к данной рассылке. Не подтвердилось, по оценке ЦИК, сообщение о сборе данных в одном из медицинских учреждений от сторонников партии «Единая Россия». Сообщение было опубликовано, исходя из переписки между работниками этого учреждения. ЦИК пишет со ссылкой на ответ партии «Единая Россия», что ЕР не имеет отношения к представленной переписке, поэтому и пояснить ничего не может. Не имела под собой подтверждение и жалоба на принуждение голосования на дому. В жалобе говорилось, что представители волонтерского центра «Мы вместе», которые функционируют на базе «Единой России». Большинство пожаловавшихся избирателей волновал вопрос: каким образом персональные данные утекли в волонтерский центр. «Волонтерский центр «Мы вместе» не функционирует на базе Всероссийской политической партии «Единая Россия», — отметили в ЦИК. — Томское региональное отделение Партии «Единая Россия» не имеет отношения к осуществляемому обзвону граждан волонтерским центром «Мы вместе». Нарушением избирательного законодательства подобные обзвоны не являются, поскольку носят информационный характер и не содержат признаков предвыборной агитации». Движение «Голос»* в своем телеграм-канале писало о жалобе на проведение детского праздника в пределах избирательного округа, организацией которого занимался кандидат от «Единой России» Константин Ковалев, но не в статусе кандидата от «Единой России», а в статусе председателя совета Октябрьского района. Движению прислали и видео с того праздника, где Константин Ковалев открыто призывает голосовать за него. И тут ЦИК не нашел никаких нарушений. Жалоба была рассмотрена, и вынесено решение, что данный праздник не являлся агитационным мероприятием.