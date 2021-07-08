Инфляция в России поставила очередной рекорд

Рост потребительских цен в России в июне достиг 6,5%, ускорившись по сравнению с 6% в мае, сообщил Росстат. Лидерами роста цен в июне стали овощи и стройматериалы. 6,5% в годовом выражении — это рекорд с лета 2016 года. За первые дни июля рост цен успел еще немного ускориться — до 6,6%. Цены продолжат расти и дальше — ЦБ фиксирует рост инфляционных ожиданий, а масла в огонь могут добавить сентябрьские выборы в Госдуму с неизбежным ростом социальных госрасходов.

В группе продовольственных товаров заметнее всего подорожали свекла и морковь(последняя — на 37% к маю) и картофель — на 20%. Дешевели сезонные овощи — огурцы и помидоры, а также бананы. Среди непродовольственных — стройматериалы: почти на 24% в годовом выражении и почти на 7% к маю. В сфере услуг заметный вклад в инфляцию внесли поездки в Турцию, подорожавшие на 39% после возобновления авиасообщения с 1 июля, и проезд в поездах дальнего следования (примерно на 20%). Путевки в дома отдыха и пансионаты подорожали на 10,7%.

Аналитики считают, что продолжение ускорения инфляции оставляет мало сомнений в том, что на очередном заседании 23 июля ЦБ снова повысит ключевую ставку. Сейчас она составляет 5,5%, на последнем заседании 11 июня она была повышена на 0,5 пункта. А это значит, что кредиты снова подорожают.