Индонезийские танцы и игра на корейских барабанах: ТПУ приглашает на праздник дружбы народов

«В ТПУ на протяжении нескольких лет действовал проект «Дни национальных культур», объединявший иностранных студентов и представителей землячеств из Томского политеха и других вузов города. «Праздник дружбы народов» был одним из самых масштабных и красочных мероприятий проекта. В нашем вузе учатся множество ребят из разных стран. У каждой свои традиции, обычаи, культура. Думаю, нам всем было бы интересно узнать об этом чуть больше»,— говорит председатель студенческого патриотического общественного объединения ТПУ «Свой подход» Екатерина Гаврилова.