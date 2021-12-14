Индонезийские танцы и игра на корейских барабанах: ТПУ приглашает на праздник дружбы народов

В среду, 15 декабря, в Международном культурном центре ТПУ (ул. Усова, 13-в) в 18 часов иностранные студенты Томского политехнического университета устраивают концерт в честь «Праздника дружбы народов». В программе национальные песни, танцы, тематическая фотозона и розыгрыш призов. Посетить его можно, соблюдая противоэпидемические требования и предъявив QR-код о вакцинации/справку о перенесенном COVID-19 за последние полгода/справку о наличии первого компонента вакцины/паспорт для подтверждения несовершеннолетнего возраста, сообщает пресс-служба вуза.
«В ТПУ на протяжении нескольких лет действовал проект «Дни национальных культур», объединявший иностранных студентов и представителей землячеств из Томского политеха и других вузов города. «Праздник дружбы народов» был одним из самых масштабных и красочных мероприятий проекта. В нашем вузе учатся множество ребят из разных стран. У каждой свои традиции, обычаи, культура. Думаю, нам всем было бы интересно узнать об этом чуть больше»,— говорит председатель студенческого патриотического общественного объединения ТПУ «Свой подход» Екатерина Гаврилова.
В концерте примут участие студенты Томского политеха из Индонезии, Индии, Китая, Вьетнама, Кореи, Казахстана, Таджикистана, России, а также представители Томского областного Российско-немецкого дома.