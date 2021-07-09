Индийский штамм COVID-19 появился и в Томской области

Индийский штамм COVID-19 зафиксировали и в Томской области. Об этом сообщила во время прямого эфира о вакцинации глава отдела профилактики облздрава Римма Волошина.

РБК сообщает, что большинство новых случаев коронавируса в России летом 2021 — это индийский вариант, который Всемирная организация здравоохранения назвала вариантом «Дельта». Эта версия — или мутация — была впервые обнаружена в Индии в октябре 2020 года. 18 июня 2021 года ВОЗ заявила, что «Дельта» становится доминирующим вариантом болезни во всем мире.

Кроме особенностей, связанных с распространением и устойчивостью к иммунитету, вариант «Дельта» оказался своеобразным и по части симптомов. У инфицированных нет привычной для коронавируса потери обоняния. Ученые считают «Дельту» более смертоносным и более устойчивым к современным вакцинам и методам лечения. Эксперименты на хомяках, проведенные весной 2021 года в NIV, показали, что «Дельта» вызывает более сильное воспаление легких, чем инфицирование другими вариантами вируса.

По данным на 9 июля, в Томской области было выявлено 34 800 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (78 за сутки), 32 891 томич выздоровел, 481 – умер. В июне в регионе возобновился рост заболеваемости коронавирусом, еженедельный прирост составлял около 20%.