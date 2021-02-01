Индексация социальных выплат и запрет мата в соцсетях: что изменится в феврале 2021 года
1 февраля в силу вступают очередные изменения. Это и индексация социальных выплат, и обязанность соцсетей блокировать противозаконный контент и подорожание «Платона». Рассказываем подробно.
Индексация социальных выплат
С 1 февраля будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации. Согласно проекту постановления, размер индексации в этом году составит 4,9 %.
Кроме того будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – самая массовая социальная выплата в России. Она выплачивается федеральным льготникам, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других категорий граждан. В Томской области такие выплаты по данным регионального ПФР, получают 67 567 человек.
Также на 4,9% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ).
Так, с 1 февраля 2021 года стоимость набора социальных услуг составит 1 211,66 руб. в месяц, в том числе:
- обеспечение необходимыми медикаментами – 933,25 руб.
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 144,37 руб.
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 134,04 руб.
Рост «Платона»
С начала месяца вырастет тариф, который взимают с водителей большегрузов за проезд по федеральным трассам. Теперь за 1 км нужно будет заплатить 2,35 рубля, а не 2,20 рубля, как раньше.
В дальнейшем индексацию стоимости проезда обещают проводить ежегодно в феврале. Об этом в Росавтодоре сообщили еще в 2019 году. Последний раз тариф увеличивался год назад — с 2,04 до 2,2 рубля за 1 км. Планируется, что в дальнейшем стоимость будет увеличиваться на размер годовой инфляции.
Блокировка контента в соцсетях
Соцсети обязали выявлять и блокировать противоправную информацию, например данные об изготовлении и использовании наркотиков, детскую порнографию, призывы к самоубийству, информацию, выражающую явное неуважение к обществу, государству, а также содержащую призывы к массовым беспорядкам.
Отслеживать такие материалы соцсети (по закону это должны быть ресурсы с аудиторией более 500 тыс. человек) обязаны самостоятельно. Если администрация ресурса не уверена в том, является ли контент противоправным, она должна будет обратиться за разъяснением в Роспотребнадзор. Пользователи, не согласные с блокировкой, также должны оспаривать решение через ведомство.
Если же информация своевременно удалена не будет, как пользователям, так и интернет-ресурсам могут грозить серьезные штрафы — до 200 тыс. рублей для физлиц, до 800 тыс. рублей для должностных лиц и до 8 млн для юридических лиц. В случае повторных нарушений штрафы будут увеличиваться.
За неудаленные сообщения, содержащие мат, штрафов пока не предусмотрено.
Новые чеки для ИП
Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, изменится перечень обязательных реквизитов кассового чека. Теперь им необходимо указывать в кассовом чеке наименование товаров (работ, услуг), их количество и цену.
Нововведение затронет в основном малый бизнес, небольшие магазины и предприятия в сфере услуг.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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