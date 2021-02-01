Индексация социальных выплат и запрет мата в соцсетях: что изменится в феврале 2021 года

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1 февраля в силу вступают очередные изменения. Это и индексация социальных выплат, и обязанность соцсетей блокировать противозаконный контент и подорожание «Платона». Рассказываем подробно.

Индексация социальных выплат

С 1 февраля будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации. Согласно проекту постановления, размер индексации в этом году составит 4,9 %.

Кроме того будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – самая массовая социальная выплата в России. Она выплачивается федеральным льготникам, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других категорий граждан. В Томской области такие выплаты по данным регионального ПФР, получают 67 567 человек.

Также на 4,9% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ).

Так, с 1 февраля 2021 года стоимость набора социальных услуг составит 1 211,66 руб. в месяц, в том числе: обеспечение необходимыми медикаментами – 933,25 руб.

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 144,37 руб.

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 134,04 руб.

Рост «Платона»

С начала месяца вырастет тариф, который взимают с водителей большегрузов за проезд по федеральным трассам. Теперь за 1 км нужно будет заплатить 2,35 рубля, а не 2,20 рубля, как раньше.

В дальнейшем индексацию стоимости проезда обещают проводить ежегодно в феврале. Об этом в Росавтодоре сообщили еще в 2019 году. Последний раз тариф увеличивался год назад — с 2,04 до 2,2 рубля за 1 км. Планируется, что в дальнейшем стоимость будет увеличиваться на размер годовой инфляции.

Блокировка контента в соцсетях

Соцсети обязали выявлять и блокировать противоправную информацию, например данные об изготовлении и использовании наркотиков, детскую порнографию, призывы к самоубийству, информацию, выражающую явное неуважение к обществу, государству, а также содержащую призывы к массовым беспорядкам.

Отслеживать такие материалы соцсети (по закону это должны быть ресурсы с аудиторией более 500 тыс. человек) обязаны самостоятельно. Если администрация ресурса не уверена в том, является ли контент противоправным, она должна будет обратиться за разъяснением в Роспотребнадзор. Пользователи, не согласные с блокировкой, также должны оспаривать решение через ведомство.

Если же информация своевременно удалена не будет, как пользователям, так и интернет-ресурсам могут грозить серьезные штрафы — до 200 тыс. рублей для физлиц, до 800 тыс. рублей для должностных лиц и до 8 млн для юридических лиц. В случае повторных нарушений штрафы будут увеличиваться.

За неудаленные сообщения, содержащие мат, штрафов пока не предусмотрено.

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