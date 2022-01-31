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Индексация пенсий и маткапитала: какие законы вступают в силу в феврале 2022 года

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Индексация маткапитала, защита доходов должников от списания и прав граждан при покупке жилья. Эти и другие законы вступают в силу в феврале 2022 года. Подробнее в обзоре ТВ2. 

Увеличение пенсий и маткапитала

С февраля неработающие пенсионеры начнут получать повышенную страховую пенсию — ее проиндексируют выше уровня инфляции, на 8,6 %. Кроме того, им положена доплата за январь в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале года (на 5,9 %), и 8,6 %, потому что закон имеет обратную силу.

Также будут проиндексированы выплаты ветеранам, единовременное пособие при рождении ребенка, еще несколько соцвыплат и маткапитал.

«Маткапитал будет проиндексирован не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4%. Его размер на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей. Это востребованная мера господдержки, с момента введения которой — 1 января 2007 года — выдано 11,6 млн сертификатов. В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 миллиона семей с детьми», — написал в своем Telegram-канале Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Прожиточный минимум защитят от списания

С 1 февраля 2022 года будет реализовано право граждан на ежемесячное сохранение при взыскании долгов денежных средств в размере прожиточного минимума. Иными словами, у должников появится защищенная сумма, забрать которую нельзя.

Данная мера будет распространяться практически на всех должников, за редким исключением. Например, права на неприкосновенный минимум не появится у алиментщиков.

Чтобы получить такую льготу, нужно подать заявление в ФССП. Сделать это можно будет через портал Госуслуг.

В России средний размер прожиточного минимума на 2022 год для трудоспособного населения составляет 13 793 рубля. 

Защита граждан при покупке квартиры

Органы власти и местного самоуправления обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Оттуда эти данные будут направляться в ЕГРН. 

Человек при покупке квартиры сможет запросить выписку из этого реестра и узнать, не является ли дом аварийным и не собираются ли его снести. 

Пожизненное для педофилов

С 8 февраля вступает в силу закон, ужесточающий наказание для лиц, осужденных за педофилию.

Пожизненное заключение будут назначать педофилам, которые повторно совершили преступления в отношении половой неприкосновенности детей до 18 лет, а не 14, как ранее.

Также пожизненное будет назначаться за первое преступление против половой неприкосновенности ребенка, если в нем пострадали два и более детей или если насилие было сопряжено с другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

Штрафы за немаркированные табак и алкоголь

Повышается величина денежных взысканий за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции. Кроме того, вводится административная ответственность за ее перевозку с такими нарушениями. 

В частности, штраф за перевозку спиртных напитков без маркировки составит от 15 тысяч до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции (ранее — от трех тысяч до пяти тысяч рублей). Исключение составляют случаи перемещения алкоголя физлицами в объеме не более десяти литров на человека.

Такой же штраф ожидает человека за перевозку внутри страны немаркированной табачной продукции, за исключением перемещения совершеннолетними в количестве не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.

Кроме этого, ужесточат наказание за производство алкоголя или ввод в оборот табака без маркировки, а также с нарушением маркировки. Штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (ранее — от десяти тысяч до 15 тысяч), для юрлиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей (ранее — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей) с последующей конфискацией.
 
Также увеличивается административная ответственность за оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки.
 
Для граждан этот штраф составит от десяти тысяч до 20 тысяч рублей (ранее — от четырех тысяч до пяти тысяч), для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (ранее — от десяти тысяч до 15 тысяч), для юрлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей (ранее — от 200 тысяч до 300 тысяч) с конфискацией предметов административного правонарушения.
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