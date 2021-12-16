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  3. «Индекс оливье» в Томске за год вырос на 12%
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«Индекс оливье» в Томске за год вырос на 12%

ТВ2 ТВ2

Специалисты Томскстата традиционно перед Новым годом подсчитали, во сколько жителям региона обойдется приготовить тазик оливье, привычную селедку под шубой и как изменились цены на товары к праздничному столу.

Стоимость набора продуктов для приготовления салата «Оливье» рассчитывалась на семью из четырех человек. Эксперты брали цены ноября 2021 года и сравнивали их с ценами того же месяца прошлого года. Оказалось, что за год цена на набор продуктов для приготовления салата выросла на 12,14%: если в ноябре прошлого года мы закупили бы все за 320,9 рублей, то в этом отдадим 359,86 рублей.

Эту цену рассчитывали исходя из средней стоимости ингредиентов для салата: 400 граммовая банка консервированных огурцов в этом году стоит 61, 36 рублей (59 рублей в 2020, прирост +4%), банка зеленого горошка обойдется в 58,3 рублей (к 56 прошлого года, рост 4%), полкило картофеля в томских магазинах продается за 20,12 рублей (10,94 рублей в 2020, рост 83,91%), 200 грамм моркови наценились почти на три рубля и стоят 8,8 рублей (+40,45%), четыре куриных яйца стоят 31,73 рубля (было 25,46, +24,6%), 300 граммов вареной колбасы обойдется в 129,7 рублей (125, +3,8%), 200 грамм майонеза можно купить за 47 рублей (35,9 рублей, +30,9%), дешевле всего обойдется 200 граммов репчатого лука — 2,7 рублей (2,2 рубля, +21%).

Автор:  www.abri-kos.ru
Автор:  www.abri-kos.ru

Дороже в этом году стало готовить и еще один традиционный для новогоднего стола салат — селедку под шубой. В Томскстате посчитали, что набор для приготовления блюда для семьи из четырех человек по отношению к ноябрю прошлого года подорожал на 25,51%. Если в прошлом году нужные продукты обходились в 157,56 рублей, то в этом в 197,76 рублей. 

Выросли цены и на другие продукты, которые используют на праздничном столе. Мякоть говядины подорожала за год на 13,2% и стоит 534 рубля, соленые и копченые рыбные продукты на 2% и обойдутся в 1774,3 рубля, цены на мясокопченности выросли на 16, 3%, стоят 754 рубля, на куры +28,9%, цена 184 рубля, на рыбные консервы на 27,7 %, стоимость в среднем 133 рубля. Красная икра лососевых подорожала на 8% и стоит 4627 рублей, сырокопченая колбаса на 10%, обойдется в 1242 рубля за килограмм.

Меньше всего подорожал алкоголь: литр игристого вырос в цене на 1,7% и стоит 376 рублей, литр водки стал дороже на 5,14%, стоит 622,5 рубля, литр отечественного коньяка подорожал на 1,84% и продается в среднем за 1215 рублей.

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