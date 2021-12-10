«Иначе банкрот»: «Спецавтохозяйству» выделили 40 млн рублей на погашение долгов

«Спецавтохозяйство», занимающееся вывозом мусора, накопило многомиллионные долги перед подрядчиками. Депутаты Думы Томска после многочисленных споров выделили 40 млн рублей на их погашение. В противном случае, САХу могло грозить банкротство.

Не тот тариф

По данным на 30 сентября, общая кредиторская задолженность «Спецавтохозяйства» составляет 137 миллионов рублей. Из них 43 миллиона рублей просроченная «кредиторка» перед субподрядчиками — АБФ «Логистик» (долг в 32,5 млн рублей) и МЛТ «Транспорт» (долг в 7 млн рублей). По оценкам заммэра Вячеслава Черноуса, к концу года объем просроченной кредиторки может достигнуть 70 млн рублей. «Причины долга кроются в тарифе. В 2019 году стоимость захоронения была 426 рублей за метр кубический, а после принятия тарифа и заключения контрактов региональным оператором с его операторами тариф департамент тарифного регулирования утвердил в 58 рублей 60 копеек. С того момента из-за изменения тарифа потеря выручки у регионального оператора составила 121 миллион рублей. Сейчас все несогласия регоператора по тарифу с департаментом рассматриваются в судах», — сообщил Черноус. Мэрия предложила направить часть сэкономленных денег предприятию. По словам и.о. заместителя мэра Томска — начальника департамента финансов горадминистрации Анны Мальсаговой, если объем просроченной «кредиторки» не сократить, то с САХа могут снять статус регионального оператора. Причина — в соглашении с областью: в случае, если просроченная кредиторская задолженность превышает 1/12 валовой выручки предприятия — 45 миллионов рублей в данном случае — то статуса регоператора предприятие лишается. «Мы когда-то сделали шаг и сказали, что у нас регоператором будет муниципальное предприятие. Думаю, это было правильным решением, — отметил в ходе дискуссии и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. — Где-то есть проблемы, мы их в ручном режиме решаем, ситуация тяжелая, тем не менее у нас есть муниципальное предприятие, которым мы управляем, регулируем деятельность. Если оно находится сегодня в предбанкротном состоянии, мы как собственник выносим решение о его выздоровлении. О цифрах — информация об исполнении тех или иных контрактов пришла буквально вчера, поэтому мы решили озвучить вопрос на совете Думы. Поэтому либо мы сегодня его потопим, либо... Есть официальная информация о задолженности, дальше надо принимать решение».

«Положение безвыходное»

В ходе дискуссии депутат Евгений Каверзин отметил, что о долгах предприятия было известно еще летом. Но цифры тогда звучали другие: «Глава САХа Михаил Курилов в июле, выступая в гордуме, говорил, что задолженность была 54 миллиона. После этого мы получили бумагу от администрации, что задолженность составляет 27 миллионов, а буквально теперь, по данным на сентябрь, появилась цифра в 43. А на сегодняшний день какая? Мы дадим деньги, наступит новый год и вы скажете, что это была задолженность на сентябрь, надо еще?», — спросил Каверзин. Ему объяснили, что данные по задолженности были предоставлены исходя из бухгалтерской отчетности, которая подготавливается раз в квартал.

«Очень хотелось бы посмотреть, сколько денег за два года влили в САХ. Мы кусаемся за какие-то пять, десять миллионов, которые не можем найти и выделить, а здесь 40 выделили, потом еще 40, потом 80. Может быть, как-то детально уже рассмотреть это предприятие. Оно столько лет работает и несет эти долги», — отметил депутат Евгений Каверзин. В свою очередь, депутат Василий Еремин сказал, что чем «быстрее обанкротим САХ, тем лучше». Максим Резников в своем выступлении подчеркнул, что ситуация плохая при любом решении. «Мы находимся в безвыходном положении. Системы управления твердыми бытовыми отходами в городе нет. Всем приходится заниматься в ручном режиме. Нас поставили перед фактом: либо мы выделяем деньги и спасаем себя и горожан от завала мусора, ведь город может впасть в коллапс. Предлагаю махнуть рукой, поплакать, ведь, если САХ рухнет, то город окажется в дерьме. Но этот вопрос нужно обязательно рассмотреть на комитете», — отметил Резников.

В итоге, депутаты большинством голосов (25 человек за, 9 против) выделение денег согласовали.

Когда оператор банкрот

В ходе дискуссии заммэра Вячеслав Черноус отметил, что сейчас в Томской области региональные операторы функционируют только в Томске и в Томском районе, а также в Северске. При этом, в соседнем Новосибирске „Экология-Новосибирск“, которое собирает платежи с населения региона за вывоз мусора, уведомила о намерении обратиться в суд с заявлением о самобанкротстве. Только по вступившим в силу решениям судов региональный оператор Новосибирска должен вернуть кредиторам около 500 млн рублей. На рассмотрении находятся иски еще почти на 400 млн. В случае банкротства регоператора все его долги перед перевозчиками, полигонами и потребителями лягут на областной бюджет. «Это очень похоже на обычное мошенничество. В сложившейся ситуации меня больше удивляет позиция минЖКХ Новосибирской области, которое по своему статусу и как сторона, подписавшая с ООО „Экология-Новосибирск“ соглашение, обязано контролировать работу регоператора, в том числе его финансовое состояние, которое вполне могло предотвратить эту ситуацию еще два года назад, лишив ООО „Экология-Новосибирск“ статуса регоператора за вполне понятные и зримые нарушения в его работе», — цитирует Тайга.Инфо зампреда строительного комитета заксобрания Вадима Агеенко. Сейчас же в городе прогнозируются проблемы с вывозом крупногабаритного мусора. . «Чтобы площадки крупногабаритом не заваливало, его надо вывозить 2−3 раза в неделю. По договору с регоператором — раз в неделю. Все перевозчики сейчас наверняка станут договоропослушными. Потому что в ситуации неопределенности экономить начнут на всем. Опять же, в ситуации неопределенности перестанут или частично, или полностью выполнять свои обязательства мелкие фирмы-субподрядчики. Которые, что называется, живут с колес», — отметила член бюджетной комиссии горсовета Новосибирска Светлана Каверзина.