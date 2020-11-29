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29 ноября,
2020
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Новости

Именем известного орнитолога назовут болото под Томском

ТВ2
ТВ2
45 минут назад

Особо охраняемая природная территория под Томском будет носить имя известного орнитолога и ученого ТГУ Сергея Москвитина. Об сообщается в постановлении администрации региона. 

Именем известного орнитолога назовут болото под Томском

Теперь территория называется «Коларовские водно-болотные угодья имени Сергея Степановича Москвитина». Сергей Москвитин внес значительный вклад в исследование мест, которые находятся в окрестностях села Коларово Томского района. 


Как рассказал ТВ2 зоолог ТГУ Сергей Гашков, водно-болотные угодья в Коларово — это удобные места для наблюдения за птицами. Первым учеными, который изучал птиц в этих местах был доктор биологических наук и профессор Бодо Иоганзен.


— Потом изучать миграцию птиц в водно-болотных угодьях стал Сергей Москвитин, — говорит зоолог ТГУ Сергей Гашков, — Для этого каждую весну Сергей Степанович приезжал рано утром в Коларово и изучал количественную миграцию птиц и их гнездование. 


Сергей Москвитин приезжал в водно-болотные угодья для мониторинга за птицами и проводил в Коларово экскурсии для других ученых и биологов. По словам Сергея Гашкова, эти места до сих пор пользуются спросом у любителей фотоохоты. 

Сергей Москвитин
Сергей Москвитин
Фото: Предоставлено Сергеем Гашковым

Статус памятника природы областного значения Коларовские болотно-водные угодья получили в 2015 году благодаря Сергею Москвитину. На территории памятника природы появилась смотровая площадка, многие томские экологические организации используют эту территорию для образовательных целей. 


Рядом с территорией находится Учебно-научная станция ТГУ «Полигон Коларово». Как отметил зоолог Сергей Гашков, болотные угодья и учебная станция рассматривались как один образовательный комплекс, там студенты-биологи проходили практику. 


Общая площадь памятника природы — 153 га. Здесь гнездятся краснокнижные птицы. Например, чомга из семейства поганковых.

Именем известного орнитолога назовут болото под Томском
Именем известного орнитолога назовут болото под Томском
Именем известного орнитолога назовут болото под Томском

В августе 2020 года, в возрасте 84 лет ушел из жизни директор зоологического музея ТГУ и известный томский орнитолог Сергей Москвитин. Закончив кафедру зоологии позвоночных ТГУ в 1959 году, он изучал птиц всю жизнь. Написал о них десятки научных и популярных статей. Изучал их миграцию и популяционную экологию.

С 1962 года работал в Зоологическом музее ТГУ, стал его директором и возглавлял до конца жизни. Студенты знали его как прекрасного преподавателя, автора нескольких лекционных курсов. 

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