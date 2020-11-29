Именем известного орнитолога назовут болото под Томском

Особо охраняемая природная территория под Томском будет носить имя известного орнитолога и ученого ТГУ Сергея Москвитина. Об сообщается в постановлении администрации региона.

Теперь территория называется «Коларовские водно-болотные угодья имени Сергея Степановича Москвитина». Сергей Москвитин внес значительный вклад в исследование мест, которые находятся в окрестностях села Коларово Томского района.





Как рассказал ТВ2 зоолог ТГУ Сергей Гашков, водно-болотные угодья в Коларово — это удобные места для наблюдения за птицами. Первым учеными, который изучал птиц в этих местах был доктор биологических наук и профессор Бодо Иоганзен.





— Потом изучать миграцию птиц в водно-болотных угодьях стал Сергей Москвитин, — говорит зоолог ТГУ Сергей Гашков, — Для этого каждую весну Сергей Степанович приезжал рано утром в Коларово и изучал количественную миграцию птиц и их гнездование.





Сергей Москвитин приезжал в водно-болотные угодья для мониторинга за птицами и проводил в Коларово экскурсии для других ученых и биологов. По словам Сергея Гашкова, эти места до сих пор пользуются спросом у любителей фотоохоты.