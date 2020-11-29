Именем известного орнитолога назовут болото под Томском
Особо охраняемая природная территория под Томском будет носить имя известного орнитолога и ученого ТГУ Сергея Москвитина. Об сообщается в постановлении администрации региона.
Теперь территория называется «Коларовские водно-болотные угодья имени Сергея Степановича Москвитина». Сергей Москвитин внес значительный вклад в исследование мест, которые находятся в окрестностях села Коларово Томского района.
Как рассказал ТВ2 зоолог ТГУ Сергей Гашков, водно-болотные угодья в Коларово — это удобные места для наблюдения за птицами. Первым учеными, который изучал птиц в этих местах был доктор биологических наук и профессор Бодо Иоганзен.
— Потом изучать миграцию птиц в водно-болотных угодьях стал Сергей Москвитин, — говорит зоолог ТГУ Сергей Гашков, — Для этого каждую весну Сергей Степанович приезжал рано утром в Коларово и изучал количественную миграцию птиц и их гнездование.
Сергей Москвитин приезжал в водно-болотные угодья для мониторинга за птицами и проводил в Коларово экскурсии для других ученых и биологов. По словам Сергея Гашкова, эти места до сих пор пользуются спросом у любителей фотоохоты.
Статус памятника природы областного значения Коларовские болотно-водные угодья получили в 2015 году благодаря Сергею Москвитину. На территории памятника природы появилась смотровая площадка, многие томские экологические организации используют эту территорию для образовательных целей.
Рядом с территорией находится Учебно-научная станция ТГУ «Полигон Коларово». Как отметил зоолог Сергей Гашков, болотные угодья и учебная станция рассматривались как один образовательный комплекс, там студенты-биологи проходили практику.
Общая площадь памятника природы — 153 га. Здесь гнездятся краснокнижные птицы. Например, чомга из семейства поганковых.
В августе 2020 года, в возрасте 84 лет ушел из жизни директор зоологического музея ТГУ и известный томский орнитолог Сергей Москвитин. Закончив кафедру зоологии позвоночных ТГУ в 1959 году, он изучал птиц всю жизнь. Написал о них десятки научных и популярных статей. Изучал их миграцию и популяционную экологию.
С 1962 года работал в Зоологическом музее ТГУ, стал его директором и возглавлял до конца жизни. Студенты знали его как прекрасного преподавателя, автора нескольких лекционных курсов.
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