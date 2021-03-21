Илья Варламов: «Томск будет гранитным»

Помните, не так давно в Томске взяли 930 миллионов рублей, закатали пространство в центре города в гранит и назвали это набережной? Я уже говорил, что считаю это главной ошибкой городских властей последних лет. Это позор города, памятник глупости и воровству. Но сами городские власти, очевидно, так не считают! Более того, похоже, они решили, что современная набережная так и должна выглядеть! На днях томичам решили показать проект новой набережной, которую хотят построить в районе Лагерного сада. Угадайте, что там будет? Правильно, гранит! Много гранита! Всё в граните! — пишет Илья Варламов.

Напомним, томское «Проектно-сметное бюро» завершило работу над проектом гранитной набережной Лагерного сада, сообщило агентство РИА Томск со ссылкой на заммэра Вячеслава Черноуса. Уточняется, что сейчас проект находится на согласовании, после этого будет решаться вопрос с финансированием. Проект сразу стали критиковать в соцсетях.

По мнению Варламова, городская набережная должна быть пространством безопасным, демократичным, справедливым и экологичным.





«Важно, чтобы разным людям было чем заняться. Например, пенсионерам нужно спокойствие, места для отдыха, тень. Детям нужны площадки для игр, подросткам – место для активного отдыха, родителям с детьми – место, где будет тихо, влюблённым важен красивый вид, офисному планктону и хипстерам – место, где можно было бы перекусить во время обеденного перерыва. Сегодня в городе как никогда важна зелень, контакт с природой. Люди устали от асфальта и машин, и общественное пространство должно предоставлять возможность отдохнуть от шумного города, перезагрузиться и набраться сил... А теперь посмотрите, что собираются построить в Томске. Это ад какой-то. На набережной, конечно, не только гранит, но остальное не лучше. Асфальт, забор, фонари, всё!», — пишет Варламов.





Илья Варламов также пишет о благоустройстве набережных, которые удачно спроектировали в России. Например, Казанская набережная в Туле и Казани.