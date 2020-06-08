Илья Варламов отреагировал на «заезжего гастролера» и ответил томскому губернатору Жвачкину
Блогер-урбанит Илья Варламов прокомментировал слова губернатора Сергея Жвачкина, назвавшего его «гастролером», и в очередной раз указал на недостатки гранитной набережной.
«Если вы забыли, то в Томске случилась беда. Они за миллиард рублей закатали речку в гранит. Это полнейший п.... Прямо в центре города. Вбухали миллиард рублей, купили тонны гранита. Что самое интересное, помимо гранита нет ничего: нет лавочек, тенистого уголка. Невозможно прийти с ребенком, так как ты не можешь спуститься», — сказал Илья Варламов в ролике «Че происходит».
Он в очередной раз назвал набережную «памятником глупости и некомпетентности» и добавил, что человек невысокого роста может просто не увидеть реку за всем гранитом.
«Конечно, их жутко бесит, что кто-то смеет критиковать их миллиардные траты. Подумаешь, потратили миллиард, загадив набережную и засрав все гранитом. Подумаешь, приезжает какой-то Варламов и начинает критиковать. <...> На самом деле такая нервная реакция томских чиновников неслучайна. Они сейчас ждут еще парочку миллиардов рублей от «Газпрома». Деньги должны поступить в ближайшее время, так что Томск и дальше будут продолжать закатывать в гранит. Я, если честно, не знаю, в какой сговор вошли местные власти с «Газпромом», но то, что там происходит это полный п... Вместо того, чтобы объявить конкурс и пригласить архитекторов, а с таким бюджетом можно было пригласить архитекторов с мировым именем и сделать реально классное пространство, новую достопримечательность в городе, место, которым город будет гордиться и по которому Томск узнают во всем мире, как многие города знают по новым общественным пространствам. Но в Томске решили нанять «ГК Гранит» и закатать все в гранит. Я не понимаю, что происходит», — отметил блогер.
Далее он показал ролик ТГУ, в первоначальной версии которого шутили про приезд блогера и реакцию на критику. Также Илья Варламов передал томичам привет и посоветовал любить город и не терпеть глупость.
Илья Варламов посетил Томск в марте этого года. В начале мая он опубликовал фильм про Томск, где назвал город «примером упущенных возможностей».
«Деревянная застройка в удручающем состоянии, тротуары не чищены, а трамвайная система разваливается. Но зато в городе хорошо научились тратить деньги на глупости!» — написал Илья в анонсе. Он раскритиковал благоустройство новой набережной, отметил неудовлетворительное состояние томских тротуаров, нечищеные тротуары, отсутствие остановок.
Мэр Томска Иван Кляйн посчитал этот фильм «часом грязи про Томск», а губернатор области Сергей Жвачкин отметил, что «какую бы ерунду ни собирали заезжие гастролеры-блогеры и некоторые местные любители поговорить, гранитная набережная стала отличным подарком нашим землякам».
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