Илья Варламов отреагировал на «заезжего гастролера» и ответил томскому губернатору Жвачкину

Блогер-урбанит Илья Варламов прокомментировал слова губернатора Сергея Жвачкина, назвавшего его «гастролером», и в очередной раз указал на недостатки гранитной набережной.

«Если вы забыли, то в Томске случилась беда. Они за миллиард рублей закатали речку в гранит. Это полнейший п.... Прямо в центре города. Вбухали миллиард рублей, купили тонны гранита. Что самое интересное, помимо гранита нет ничего: нет лавочек, тенистого уголка. Невозможно прийти с ребенком, так как ты не можешь спуститься», — сказал Илья Варламов в ролике «Че происходит».





Он в очередной раз назвал набережную «памятником глупости и некомпетентности» и добавил, что человек невысокого роста может просто не увидеть реку за всем гранитом.