Илона Маска пригласили в Бурятию

Глава Тункинского национального парка Алдар Доржиев пригласил в гости американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска. Алдар считает, что в парке Маск получит вдохновение и идеи для новых проектов.

В Тункинской долине завершилось строительство одной из самых чувствительных в мире гамма-обсерваторий, — говорится в пригласительном письме. — Ученые уверены, что информация, поступающая из дальнего космоса и улавливаемая детекторами гамма-обсерватории TAIGA, поможет понять историю возникновения Вселенной, ее развития и современное состояние, внесет вклад в понимание фундаментальных законов природы, а, возможно, станет началом новой физики, находящейся за пределами стандартной <...> Уважаемый господин Маск, ждем вас в Тункинской долине в самое ближайшее время. Став нашим гостем, вы сумеете совместить научную деятельность и отдых в одном из красивейших мест планеты – Тункинской долине. Здесь вы почерпнете вдохновение и обязательно найдете новые идеи для своих проектов!

Тункинская долина – это один из крупнейших национальных парков России. Территория нацпарка расположена на юге Сибири и занимает Тункинскую долину и прилегающие к ней горные массивы Восточного Саяна и хребта Хамар-Дабан. Радом с парком находятся озера Байкал и Хубсугул.





На сегодня это один из национальных парков России. В Тункинской долине можно увидеть редкие растения из Красной книги и встретить находящихся под угрозой исчезновения животных. Например, снежного барса и сибирского козерога. Узнать больше о заповедной территории можно на сайте нацпарка.



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