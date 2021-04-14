Илона Маска пригласили в Бурятию

В Тункинской долине завершилось строительство одной из самых чувствительных в мире гамма-обсерваторий, — говорится в пригласительном письме. — Ученые уверены, что информация, поступающая из дальнего космоса и улавливаемая детекторами гамма-обсерватории TAIGA, поможет понять историю возникновения Вселенной, ее развития и современное состояние, внесет вклад в понимание фундаментальных законов природы, а, возможно, станет началом новой физики, находящейся за пределами стандартной <...> Уважаемый господин Маск, ждем вас в Тункинской долине в самое ближайшее время. Став нашим гостем, вы сумеете совместить научную деятельность и отдых в одном из красивейших мест планеты – Тункинской долине. Здесь вы почерпнете вдохновение и обязательно найдете новые идеи для своих проектов!