Добрые новости
14 апреля,
2021
1
фото
Новости

Илона Маска пригласили в Бурятию

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Глава Тункинского национального парка Алдар Доржиев пригласил в гости американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска. Алдар считает, что в парке Маск получит вдохновение и идеи для новых проектов. 


Илона Маска пригласили в Бурятию

В Тункинской долине завершилось строительство одной из самых чувствительных в мире гамма-обсерваторий, — говорится в пригласительном письме. — Ученые уверены, что информация, поступающая из дальнего космоса и улавливаемая детекторами гамма-обсерватории TAIGA, поможет понять историю возникновения Вселенной, ее развития и современное состояние, внесет вклад в понимание фундаментальных законов природы, а, возможно, станет началом новой физики, находящейся за пределами стандартной <...> Уважаемый господин Маск, ждем вас в Тункинской долине в самое ближайшее время. Став нашим гостем, вы сумеете совместить научную деятельность и отдых в одном из красивейших мест планеты – Тункинской долине. Здесь вы почерпнете вдохновение и обязательно найдете новые идеи для своих проектов!

Тункинская долина –  это один из крупнейших национальных парков России. Территория нацпарка расположена на юге Сибири и занимает Тункинскую долину и прилегающие к ней горные массивы Восточного Саяна и хребта Хамар-Дабан. Радом с парком находятся озера Байкал и Хубсугул.


На сегодня это один из национальных парков России. В Тункинской долине можно увидеть редкие растения из Красной книги и встретить находящихся под угрозой исчезновения животных. Например, снежного барса и сибирского козерога. Узнать больше о заповедной территории можно на сайте нацпарка. 

Мы рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИТЕ ТВ2! 


Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.