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Илья Леонтьев и Татьяна Соломатина лидируют на голосовании в Госдуму от Томской области

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ЦИК опубликовал первые предварительные результаты на выборах в Госдуму. 

На 181 округе с крайне незначительным отрывом в четыре голоса лидирует Илья Леонтьев (2366 голосов). Следом идет действующий депутат Алексей Диденко (2362 голоса). На третьем месте со значительным отставанием Василий Шипилов, у него 1768 голосов.

На 182 округе действующий депутат Госдумы Татьяна Соломатина значительно опережает Галину Немцеву, которая, при этом, лидировала на ряде УИКов. На третьем месте также кандидат от КПРФ Сергей Губа. В частности, в настоящий момент у Татьяны Соломатиной 3277 голосов, у Галины Немцевой — 1691 голос. Сергея Губу поддержали на выборах 1537 человек.

Добавим, что после обработки 9,08 % бюллетеней, по данным ЦИК, на первом месте находится партия «Единая Россия» (38,75 % голосов), далее идут КПРФ (25,06%), ЛДПР (9,6 %), «Новые люди» (7,88 %), «Справедливая Россия» (6,64 %).

У «Партии пенсионеров» — 3,6 % голосов, «Коммунистов России» — 1,59 %, РЭП «Зеленые» — 1,2 %, «Российской партии свободы и справедливости» — 0,91 %, у «Яблока» — 0,83 % голосов, партии «Родина» — 0,68 %, «Зеленой альтернативы» — 0,62 %, «Партии роста» — 0,34 %, а у «Гражданской платформы» — 0,16 %.

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