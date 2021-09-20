Илья Леонтьев и Татьяна Соломатина лидируют на голосовании в Госдуму от Томской области

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ЦИК опубликовал первые предварительные результаты на выборах в Госдуму. На 181 округе с крайне незначительным отрывом в четыре голоса лидирует Илья Леонтьев (2366 голосов). Следом идет действующий депутат Алексей Диденко (2362 голоса). На третьем месте со значительным отставанием Василий Шипилов, у него 1768 голосов.

На 182 округе действующий депутат Госдумы Татьяна Соломатина значительно опережает Галину Немцеву, которая, при этом, лидировала на ряде УИКов. На третьем месте также кандидат от КПРФ Сергей Губа. В частности, в настоящий момент у Татьяны Соломатиной 3277 голосов, у Галины Немцевой — 1691 голос. Сергея Губу поддержали на выборах 1537 человек.