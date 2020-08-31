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31 августа,
2020
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Иконописец Юрий Водзинский стал победителем конкурса дворовой песни им. Марата Ахметшина

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Подведены итоги третьего тура конкурса дворовой песни им. Марата Ахметшина, который в этом году проходил в режиме он-лайн. На нем было представлено 17 вокальных номеров, которые продемонстрировали 22 участника. По мнению компетентного жюри, под председательством Егора Быкова, дирижёра оркестра ТГУ-62, лучшим исполнителем был признан Юрий Водзинский с песней «Сон» А. Романова. Песню можно послушать на 52-й минуте видеотрансляции конкурса дворовой песни.

Юрий Водзинский по профессии художник, иконописец. Любит музыку, песни под гитару, поэтому и решил принять участие в конкурсе дворовой песни. Как победитель конкурса Юрий будет принят в Академию дворовой песни и получит главный приз — гитару Yamaha от музыкального салона «Премьера» официального дилера музыкальных инструментов «Ямаха».

Юрий Водзинский исполняет песню "Сон"
Юрий Водзинский исполняет песню "Сон"
Фото: скриншот с он-лайн трансляции конкурса

Специальный приз от партнера конкурса музыкального салона «Премьера» получила Оксана Герасимова с песней «Я пришла за счастьем» Ю. Славянской. Приз зрительских симпатий по итогам голосования получила Татьяна Коробейникова с песней «Где живёт любовь» А. Терешкова.


Гала-концерт конкурса состоится традиционно осенью. Программа концерта будет составлена из лучших номеров по итогам всех трех туров. Конкурс организован Зрелищным центром «Аэлита» при участии Управления культуры администрации Томска. 

В этом году конкурс проводился в 17-й раз. Его придумали и сделали ежегодным сотрудники томской редакции радио «Шансон», входившего в Томскую Медиагруппу. Марат Ахметшин многие годы был одним из организаторов этого конкурса.

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