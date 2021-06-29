Игровые площадки «Городского лета» откроются во дворах Томска 1 июля

Игровые площадки проекта «Городское лето» откроются в Томске 1 июля. Студенты ТГПУ будут проводить на них конкурсы, игры и упражнения для детей.

Проект «Городское лето» создан для развлечения детей и подростков до 14 лет, не имеющих возможности уехать на лето из города. 19 площадок проекта будут работать каждый будний день до 27 августа с 10 до 14 часов. Мэрия рассчитывает, что за два месяца их смогут посетить от 700 до 1000 детей.

На каждый день вожатые разработают сценарный план с подвижными играми, рисованием, лепкой, аппликациями, пением, квестами на смекалку и другими развлечениями. Инвентарь для площадок предоставит городская администрация.

В Октябрьском районе площадки начнут работу по адресам: ул. Репина, 15, Иркутский тр., 27/1, ул. Герасименко, 1/20, ул. В. Болдырева, 5, ул. Энтузиастов, 41, ул. А. Крячкова, 17.

В Советском районе: ул. 4-я Заречная, 40, ул. Л. Толстого, 38б, ул. Сибирская, 104/7, ул. Сибирская, 33, ул. Кулагина, 45.

В Ленинском районе: ул. Ленская, 51, пр. Мира, 41, ул. Трудовая, 22/1, ул. Б. Подгорная, 70, ул. Кутузова, 1Б (Сосновый бор).

В Кировском районе: ул. Нахимова, 15, ул. Путевая, 1Д (с. Тимирязевское), ул. Нефтяная, 11.