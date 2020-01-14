Игроки иркутского «Зенита» решили не тренироваться, пока им не выплатят зарплату

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Футболисты иркутского «Зенита» решили не тренироваться, пока им не выплатят зарплату. Спортсменам не платят с июля 2019 года, почти все подрабатывают, чтобы прокормить семьи. Об этом со ссылкой на «Вести.Иркутск» сообщает издание «Тайга.инфо».

Команда решила, что пока не будем тренироваться, потому что финансовая составляющая сейчас главная, — приводят «Вести.Иркутск» слова капитана команды Ильи Кунгурова. — Нам нужно кормить семьи, кормить детей. И поэтому решено, что тренироваться не будем, пока нам не выплатят.

Фото: «Вести.Иркутск»

В сюжете говорится о том, что практически все спортсмены подрабатывают: «кто грузчиками, кто таксистами». По словам главного тренера иркутского «Зенита» Олега Яковлева, в прошлом сезоне зарплату игрокам также не платили около полугода. В 2019 году клуб набрал новых футболистов, но ни одной зарплаты они пока не получили. Не выплатили «Зениту» и премию за третье место в зоне «Восток» в 2018 году.



Министр спорта Иркутской области Илья Резник заявил «Вестям», что с 2016 года «Зенит» обеспечивает спонсор (пожелавший остаться неизвестным). Согласно смете, деньги клуб получает в полном объеме: так, в прошлом году «Зенит» получил более 52 миллионов рублей.



По мнению Резника, долг мог возникнуть из-за того, что расходы вышли за рамки сметы. Однако гендиректор клуба Сергей Говорухин говорит, что спонсор, пожелавший остаться неизвестным, не выполняет бюджетное соглашение.

Спонсор не переводит в полном объеме, — рассказал Говорухин. — Денег на заработную плату не хватило.