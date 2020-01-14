Игроки иркутского «Зенита» решили не тренироваться, пока им не выплатят зарплату
Футболисты иркутского «Зенита» решили не тренироваться, пока им не выплатят зарплату. Спортсменам не платят с июля 2019 года, почти все подрабатывают, чтобы прокормить семьи. Об этом со ссылкой на «Вести.Иркутск» сообщает издание «Тайга.инфо».
Команда решила, что пока не будем тренироваться, потому что финансовая составляющая сейчас главная, — приводят «Вести.Иркутск» слова капитана команды Ильи Кунгурова. — Нам нужно кормить семьи, кормить детей. И поэтому решено, что тренироваться не будем, пока нам не выплатят.
В сюжете говорится о том, что практически все спортсмены подрабатывают: «кто грузчиками, кто таксистами». По словам главного тренера иркутского «Зенита» Олега Яковлева, в прошлом сезоне зарплату игрокам также не платили около полугода. В 2019 году клуб набрал новых футболистов, но ни одной зарплаты они пока не получили. Не выплатили «Зениту» и премию за третье место в зоне «Восток» в 2018 году.
Министр спорта Иркутской области Илья Резник заявил «Вестям», что с 2016 года «Зенит» обеспечивает спонсор (пожелавший остаться неизвестным). Согласно смете, деньги клуб получает в полном объеме: так, в прошлом году «Зенит» получил более 52 миллионов рублей.
По мнению Резника, долг мог возникнуть из-за того, что расходы вышли за рамки сметы. Однако гендиректор клуба Сергей Говорухин говорит, что спонсор, пожелавший остаться неизвестным, не выполняет бюджетное соглашение.
Спонсор не переводит в полном объеме, — рассказал Говорухин. — Денег на заработную плату не хватило.
Виновного в долгах перед футболистами сейчас ищет прокуратура. По словам гендиректора клуба, для выплаты зарплат игрокам и покрытия других расходов «Зениту» не хватает восьми миллионов рублей. Региональный минспорт обещает подключиться к решению этой проблемы и с этого года финансировать клуб из бюджета.
Добавим, что с с 1957 по 2008 год в Иркутске существовал ФК «Звезда». В советское время клуб выступал в классе «Б», позднее во второй лиге. С 1992 по 1996 год команда играла в первой лиге России и почти попала в высшую. Позднее игроки клуба Владимир Гранат и Андрей Ещенко вошли в состав сборной РФ по футболу, а «Звезда» в 2006-м попала в первый дивизион и завоевала Кубок ПФЛ.
В 2008 году, несмотря на поддержку болельщиков и совета ПФЛ, клуб перестал существовать. Тогдашний президент российского футбольного союза Виталий Мутко в числе причин назвал денежные махинации.
В 2009 году в Иркутске появился ФК «Байкал», основу которого составили молодые игроки из дубля «Звезды». Клуб просуществовал до 2016 года, после чего его расформировали из-за банкротства и создали на его месте ФК «Зенит».
Протестовали из-за долгов по зарплате и игроки ФК «Томь». Так, 13 октября на матче «Томи» с клубом из Сочи игроки томского клуба задержали начало игры. Они вышли в майках с надписью «Томь – результат за бесплатно». Капитан «Томи» Сергей Зуйков рассказал о том, что в клубе долги перед футболистами за 4 месяца по зарплате и по премиальным за весь прошлый сезон. Он обещал прекратить тренировки в том случае, если денег не будет, а гендиректор клуба Татьяна Смирнова рассказывала, что долг клуба перед футболистами составлял 15 млн рублей.
2 ноября игроки команды получили зарплату за один месяц. Замгубернатора Томской области Сергей Ильиных обещал, что долги команды будут погашены до отпуска. Однако этого так и не произошло. Болельщики, уставшие от неопределенности, писали открытое письмо Сергею Жвачкину, в котором попросили прояснить ситуацию с финансированием клуба. Позднее губернатор Томской области договорился с руководством ПАО «Газпром нефть» о продолжении финансирования ФК «Томь». Деньги, по словам губернатора, должны были поступить после новогодних праздников. 22 января 2019 года со слов замруководителя госинспекции труда в Томской области Рашада Мамедова стало известно, что оплата долгов по зарплате откладывается до поступления денег от спонсора.
Наконец, в феврале 2019 года клуб погасил более 186 млн рублей долга. 7 млн ушло на задолженность по заработной плате, 135,5 млн рублей поступило в госбюджет, а еще 27 млн рублей получили различные юрлица. Также с клуба взыскали 16,5 млн рублей исполнительского сбора.
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