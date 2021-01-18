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18 января,
2021
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Новости

Играть за «Томь» приедет полузащитник из Армении

ТВ2
ТВ2
1 час назад

ФК «Томь» подписал контракт с полузащитником армянского клуба «Ноа» Артемом Симоняном. Контракт с 25-летним игроком рассчитан до конца сезона. 

Артем Симонян
Артем Симонян
Фото: Футбольный клуб «Томь»

За время игры в клубе «Ноа» на счету Артема Симоняна десять матчей, три гола и две голевые передачи, сообщает пресс-служба ФК «Томь».


В начале карьеры 25-летний уроженец Санкт-Петербурга играл за молодежный состав «Зенита», а в 2015 перебрался в Швейцарию, где представлял команды «Цюрих» и «Ле-Мон». с 2016 года Симонян выступал в Армении за «Алашкерт», «Арарат», «Пинюк» и «Ноа». Спортсмен имеет звание чемпиона Армении.


Ранее сообщалось, что ФК «Томь» покинули Денис Вавилин, Павел Киреенко, Дмитрий Каменщиков и капитан Олег Шалаев. Ряды команды пополнил вратарь Евгений Конюхов, аренду канадского нападающего Ричлорда Эннина клуб продлил. 

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