Играть за «Томь» приедет полузащитник из Армении

За время игры в клубе «Ноа» на счету Артема Симоняна десять матчей, три гола и две голевые передачи, сообщает пресс-служба ФК «Томь».





В начале карьеры 25-летний уроженец Санкт-Петербурга играл за молодежный состав «Зенита», а в 2015 перебрался в Швейцарию, где представлял команды «Цюрих» и «Ле-Мон». с 2016 года Симонян выступал в Армении за «Алашкерт», «Арарат», «Пинюк» и «Ноа». Спортсмен имеет звание чемпиона Армении.





Ранее сообщалось, что ФК «Томь» покинули Денис Вавилин, Павел Киреенко, Дмитрий Каменщиков и капитан Олег Шалаев. Ряды команды пополнил вратарь Евгений Конюхов, аренду канадского нападающего Ричлорда Эннина клуб продлил.



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