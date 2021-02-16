Игорь Шатурный рассказал, когда откроют движение по развязке на 76 километре

Автомобильное движение по развязке в районе 76 километра в Томске будет открыто весной этого года. Об этом сообщил журналистам замгубернатора Игорь Шатурный.

«Сейчас у нас практически финишная прямая. Приступили к самой сложной части развязки — строительству тоннеля. Если погодные условия позволят, то в марте, край в апреле, мы движение откроем. Если погода позволит, то будем проводить работы по благоустройству», — сказал Игорь Шатурный.





Первый этап строительства двухуровневой развязки «Томск-Тайга» был завершен досрочно в октябре 2017 года. Тогда появилось кольцевое движение с выходом на улицу Континентальную, была расширена дорога до четырех полос от Южного кладбища до будущего кольца.





Однако в рамках строительства «Консалтингстройинвест» вынужден был неоднократно производить рубки леса, что вызывало недовольство местных жителей. В департаменте капитального строительства сообщали, что вся древесина, полученная после сноса насаждений в зоне строительства, будет передана подрядчиком нуждающимся томичам для отопления.





Общая стоимость проекта — более 1,8 миллиарда рублей, источником финансирования стал федеральный бюджет.





Транспортный узел в районе площади Южной в Томске объединяет регулируемый переезд на 76-м км железной дороги Тайга – Томск, четыре городские улицы (Красноармейская, 19-й Гвардейской дивизии, Мокрушина и Нефтяная) и две магистрали, ведущие из южной части в центр города (Богашевский и Коларовский тракты).