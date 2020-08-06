Идут в политику: непарламентские партии в Томске собрали подписи

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В Томске продолжается подготовка к выборам в городскую Думу, которые состоятся 13 сентября. Участвовать в них собираются парламентские партии и одиночные кандидаты.

Томичам предстоит выбрать 37 депутатов. Десять мест распределят по результатам голосования за партийные списки, 27 достанутся одномандатникам.

Сколько подписей собрали непарламентские партии в Томске, в материале ТВ2.

Об участии в выборах заявили «Новые люди», «Партия пенсионеров» и «Партия Роста». Официально зарегистрированный список кандидатов пока есть только у партии ЛДПР. Представленные в госдуме РФ партии — «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР – освобождены от необходимости собирать подписи в свою поддержку, чтобы быть зарегистрированными для участия в выборах в гордуму Томска. Остальные непарламентские партии должны предоставить от 1860 до 2046 подписей.

Партия «Новые люди» собрали более шести тысяч подписей, рассказал ТВ2 Максим Вдовин. Средний возраст тех, кто поддержал «Новых людей», 20 — 35 лет. Самому молодому томичу, который оставил подпись за партию, всего 18 лет. Самой пожилой из поддержавших партию исполнился 91 год.

— Мы решили собирать подписи с запасом и в итоге получили более шести тысяч «автографов» томичей. Из них выбрали только идеально оформленные подписи, так как знаем, что документы молодых партий проверяют особенно тщательно, — поясняет кандидат от «Новых людей» Максим Вдовин.

Рабочая группа горизбиркома забраковала подписи в поддержку «Партии Роста», которая в свою поддержку собрала 1985 подписей.

К самим подписям у рабочей группы претензий нет. Их даже не стали особо проверять, так как увидели «грубое» нарушение при оформлении подписных листов. Новые подписи «Партия Роста» уже представить не может, прием документов закончился 31 июля. Однако пока это решение рабочей группы, которая рекомендует отказать в регистрации кандидатам в депутаты гордумы Томска «Партии Роста».

