«Идем дорогой трудной»: родители и общественники жалуются на проблемные участки и подходы к школам Томска

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По данным ОНФ, каждый второй маршрут в школу представляет потенциальную опасность для детей. На что жалуются томские родители, и как реагирует мэрия на эти жалобы, в материале ТВ2.

Акция «Дорога в школу», в рамках которой исследуются маршруты, которыми дети ежедневно добираются до общеобразовательных учреждений, проходит шестой года. На сегодняшний день уже проверено 825 школьных маршрутов



«Почти тысяча школ попала в мониторинг ОНФ в каждом из регионов нашей страны. Выводы не самые утешительные: более 700 школьных маршрутов так или иначе представляют опасность. Где-то нет регулируемого пешеходного перехода, где-то – нет искусственных неровностей перед этими переходами, неисправен светофор, не обустроены тротуары, нет фонарей», – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

Фото: региональный ОНФ

В Томске для проверки активисты выбрали школы, рядом с которыми находятся аварийно-опасные участки.

«В ходе рейдов мы обращаем внимание на состояние дорог, тротуаров, обочин, по которым идут дети, наличие либо отсутствие освещения, дорожных знаков, разметки, пешеходных ограждений. Кроме того, мы проверяем образовательные учреждения, которые инспектировали год назад, и смотрим, как там изменилась ситуация. Это адреса, по которым в Народный фронт поступали жалобы от томичей. У нас на контроле порядка 30 таких объектов», — сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Юденко.



Чаще всего родители просят обустроить пешеходные тротуары, добавить уличное освещение. Так, прямо рядом с территорией лицея №8 на проспекте Кирова общественники обнаружили металлический штырь, открытый люк, бетонную плиту с отверстием, нехватку ограждающих металлоконструкций. На территории, прилегающей к школе №35 в поселке Степановка, находятся заросли травы и деревьев, заваленный забор, железные гаражи, открытый люк, ямы и провалы на тротуарах, отсутствие части ограждений между дорогой и пешеходной дорожкой – все это присутствует рядом с территорией школы.

Фото: региональный ОНФ

«Немало недочетов активисты ОНФ обнаружили рядом со школой №58 на улице Бирюкова. На территории самой школы находится заброшенное, полуразрушенное строение, которое притягивает людей с улицы, там валяются бутылки из-под спиртного и прочий мусор. Ограждение со стороны улицы Бирюкова загораживает часть пешеходного перехода. Само ограждение морально и физически устарело, его необходимо заменить и продлить до остановки общественного транспорта. Также следует обустроить парковку для автомобилей в том месте, где сейчас разрыта дорога и стоят гаражи. В неудовлетворительном состоянии находится дорожное полотно рядом со школой, в том числе на пешеходном переходе, – оно все в ямах и выбоинах. Все этим недостатки необходимо исправлять», – отметила активист регионального отделения ОНФ Людмила Тренина.

У школы №53 на улице Бела Куна общественники выявили густые заросли деревьев и кустарников, которые нуждаются в обрезке. Также требуется выполнить изоляцию воздушной теплотрассы, расположенной на пути следования детей в школу, и отремонтировать переход через трубы, поскольку лестница и ступеньки находятся в ветхом, полуаварийном состоянии. Заброшенные сгоревшие деревянные строения за территорией школы также представляют опасность.