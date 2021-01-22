«Идеальный город для смерти»: Илья Варламов о ДТП на Пушкинской развязке в Томске

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«Идеальный город для смерти» — под таким заголовком урбанист Илья Варламов на своем сайте прокомментировал ДТП, которое случилось в Томске на Пушкинской развязке. Напомним, 20 января «Лада» сбила двух пешеходов на ул. 79 Гвардейской дивизии. 21 января стало известно о смерти одной из двух женщин. 71-летняя пенсионерка скончалась через несколько часов после того, как ее доставили в больницу. Вместе с 52-летней томичкой они переходили дорогу в неположенном месте. В тот день с утра подземный переход в этом месте был затоплен водой.

«Вот участок улицы 79-й Гвардейской Дивизии, где произошла трагедия. Просто взлётная полоса с неопределённым количеством полос, потому что тут даже разметки нет», — отмечает Илья Варламов.

Фото: varlamov.ru

Урбанист отмечает, что кроме разметки тут нет зебр, светофоров и каких-либо средств успокоения трафика и предлагает посмотреть, какая была альтернатива у женщин, которые не решились спускаться в затопленный переход.



«Если идти на север, им пришлось бы сделать крюк в 1,64 км, чтобы соблюсти ПДД и пересечь все улицы строго по переходам. Да, это просто чтобы попасть на другую сторону. А теперь честно ответьте на вопрос: пойдёт ли 70-летняя бабушка в полуторакилометровый обход, если ей даже в подземный переход тяжело спускаться? Нет, ей придётся переходить улицу в «неположенном месте», рискуя жизнью. А если она погибнет, её станут травить все подряд: пресс-служба ГИБДД, местные СМИ и всякие людоеды из комментов.

», — пишет Варламов.