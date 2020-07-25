ИЦК: в Томской области замедлились темпы заболевания коронавирусом
Томская область покинула тройку «антилидеров» СФО по доле прироста заболевших COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
За прошедшую неделю общее количество жителей Томской области, которым поставили диагноз «коронавирусная инфекция», увеличилось на 14 %. Это на 2 % меньше, чем неделей ранее. В рейтинге регионов СФО по темпам роста заболеваемости Томская область переместилась с третьего места на пятое. При этом коэффициент распространения инфекции в регионе по-прежнему выше единицы — 1,17. За весь период в Томской области установлены 3766 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 2219, умерших — 29.
В Сибирском федеральном округе самый большой прирост заболеваемости снова отмечен в Алтайском крае. Там людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» за прошедшую неделю стало на 18 % больше. Далее идет Республика Алтай. Самый низкий прирост заболеваемости зафиксирован в Республике Тыва. Здесь количество заболевших за неделю увеличилось на 5 %.
При этом в ИЦК отмечают, что во всех регионах Сибири отмечено снижение темпов заболеваемости. Наибольшее зафиксировано в Алтайском крае и Республике Хакасия – в 1,7 раза.
В России показатель прироста существенно ниже, чем в Томской области и СФО. Он составляет 5 %.
При этом за прошедшую неделю два региона Сибири преодолели порог в 12 000 заболевших – Красноярский край и Иркутская область. Порог в 8000 выявленных случаев на неделе преодолели Алтайский край и Новосибирская область.
За неделю коронавирус в Сибири подтвердился у 6495 человек. С начала пандемии в Сибирском федеральном округе COVID-19 выявлен почти у 67 тысяч человек. В России по состоянию на 24 июля выявлено 800 849 случаев COVID-19.
За неделю полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 8556 человек. В шести регионах Сибири количество выздоровевших пациентов за неделю превысило количество выявленных заболевших. Это Республики Алтай, Тыва и Хакасия, Иркутская область, а также Красноярский и Алтайский края.
Показатель летальности от коронавируса в России составляет 1,63 %. В двух регионах Сибирского федерального округа этот показатель выше – в Красноярском крае и Новосибирской области (2,49 % и 2,21 % соответственно).
Всего за неделю в Сибири от коронавируса, по официальным данным, умерли 132 человека: 44 из них в Красноярском крае, 35 человек в Иркутской области и 30 в Новосибирской.
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