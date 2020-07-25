ИЦК: в Томской области замедлились темпы заболевания коронавирусом

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Томская область покинула тройку «антилидеров» СФО по доле прироста заболевших COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За прошедшую неделю общее количество жителей Томской области, которым поставили диагноз «коронавирусная инфекция», увеличилось на 14 %. Это на 2 % меньше, чем неделей ранее. В рейтинге регионов СФО по темпам роста заболеваемости Томская область переместилась с третьего места на пятое. При этом коэффициент распространения инфекции в регионе по-прежнему выше единицы — 1,17. За весь период в Томской области установлены 3766 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 2219, умерших — 29.

В Сибирском федеральном округе самый большой прирост заболеваемости снова отмечен в Алтайском крае. Там людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» за прошедшую неделю стало на 18 % больше. Далее идет Республика Алтай. Самый низкий прирост заболеваемости зафиксирован в Республике Тыва. Здесь количество заболевших за неделю увеличилось на 5 %.

При этом в ИЦК отмечают, что во всех регионах Сибири отмечено снижение темпов заболеваемости. Наибольшее зафиксировано в Алтайском крае и Республике Хакасия – в 1,7 раза.



В России показатель прироста существенно ниже, чем в Томской области и СФО. Он составляет 5 %.

При этом за прошедшую неделю два региона Сибири преодолели порог в 12 000 заболевших – Красноярский край и Иркутская область. Порог в 8000 выявленных случаев на неделе преодолели Алтайский край и Новосибирская область.