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02 сентября,
2020
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ИЦК: В Томской области доля выздоровевших от коронавируса достигла 82 %

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Доля выздоровевших от коронавируса в Томской области достигла 82 % и сравнялась с общероссийской, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). В центре посчитали процент выздоровевших от COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа. Данные приводятся по состоянию на 1 сентября.


Так, на 1 сентября в Томской области доля пациентов, которые справились с коронавирусом, составила 82 %. За неделю этот показатель увеличился на 3 %.


Самый высокий процент выздоровевших в Республике Хакасия — 92 %. Второе место по-прежнему занимает Республика Тыва — 91 %. На третьем месте два региона — Алтайский край и Новосибирская область. Доля выздоровевших в них составляет 89 %.


Меньше всего вылечились от коронавируса в Кемеровской области. Там доля уже здоровых пациентов составляет 69 %. Следом идет Иркутская область, где этот показатель равен 77 %.


В общероссийский топ-25 регионов с наибольшей долей выздоровевших от коронавируса вошли сразу четыре региона Сибири: Республика Хакасия (8 место), Республика Тыва (9 место), Алтайский край (16 место) и Новосибирская область (22 место).


В целом по России доля пациентов, которые справились с коронавирусом, увеличилась до 82 %. Более 800 тысяч ранее заболевших россиян уже излечились от COVID-19.

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