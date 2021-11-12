«И рыба уйдет, и бобры подохнут»: неизвестные слили отходы в безымянное озеро возле Томска

В начале ноября томич Виктор Разживин приехал к безымянному озеру возле деревни Кусково, в 30 километрах от города. С прошлого года он подолгу гулял здесь, чтобы восстановиться после коронавируса. На этот раз Виктор почти сразу уехал домой: по его словам, озеро было заполнено фекалиями, текущими из большой пластиковой трубы. В редакцию ТВ2 часто обращаются с вопросом, как вести себя в подобной ситуации. Рассказываем, что нужно делать, чтобы природоохранные ведомства нашли и наказали виновников загрязнения.

«В прошлом году я к озеру регулярно ездил. Ружья сейчас не держу, но люблю лазить по лесу, наблюдать за природой, следы читать, – рассказывает Виктор, пока мы продираемся на его внедорожнике «Мицубиши» через снежные заносы к безымянному озеру. – Интересно очень следы смотреть: тут зайцы, лисы, соболь, норки, косули. В прошлом году я даже на кабанью тропу натолкнулся, сам был в шоке! Снег уже глубокий был, и в нем след такой, будто бревно тащили. Долго думал, что это такое, потом увидел следы копыт и понял: у кабанов ведь ноги короткие, они тараном через снег идут, вот такой след и остался».

По дороге Виктор продолжает рассказывать про повадки косуль и про то, как на озере ловилась рыба: «Можно было с удочкой приехать и целое ведро карасей надергать!». По его словам, безымянное озеро неподалеку от Кусково появилось в 80–е годы, «еще при Совдепии». До этих лет на месте озера был овраг, в который проложили трубы и построили дамбу. Через трубы овраг наполнился родниковой водой, дамба не дала ей уйти и образовался водоем. Деревья на дне оврага никто не спилил, поэтому ловить сетью или ставить бредни не получалось. За счет этого водоем наполнился рыбой, а после – бобрами. По словам Виктора, изначально озеро было глубже. Но 10–12 лет назад местные спилили трубы и сдали их на металлолом, после чего уровень воды в озере упал до нынешнего. Совсем обмелеть ему не дают несколько родников, стекающих в овраг. Из озера тоже вытекает большой ручей, впадающий в речку Еловку, а та течет в Киргизку. Неделю назад Виктор в очередной раз поехал на прогулку к озеру. Говорит, что еще на подъезде к водоему почувствовал запах фекалий, а возле озера «смердело страшно».

«Озеро было полностью заполнено фекалиями. Ужасно пахло нечистотами, которыми часто пахнет возле Рассвета или поселка Светлого. Поехал дальше и увидел, что в озеро втекает целая река фекалий. Зеленые трубы диаметром сантиметров в 40 проложены по полям, из них нечистоты текут в овраг, а из оврага – в озеро! – восклицает Виктор. – Озеро заполнилось фекалиями, а дальше нечистоты потекли по ручью и небольшой речке в Киргизку, которая впадает в Томь. Сейчас сброса фекалий нет, уровень воды упал. Но по коричневому следу на снегу видно, где были берега. Состояние водоема сами видите: и рыба отсюда уйдет, и бобры подохнут».

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До места, где на прошлой неделе шел сброс из труб, мы не добрались: джип Виктора не прошел через снежные заносы. Сам Виктор не догадался снять сброс на видео и добраться до источника сброса, передвигаясь вдоль труб. Томич предполагает, что нечистоты сбрасывало одно из местных животноводческих предприятий. На электронной карте источников неприятного запаха Томска и Томского района, составленной «Облкомприродой», близ озера обозначены «Источники загрязнений (площади)». Кроме того, летом 2018 года сотрудники Россельхознадзора нашли под Томском 11,6 га полей, заваленных куриным пометом и свиным навозом. Кадастровый квадрат, в границах которого нашли загрязнение, включает в себя и озеро.

Площадь, выделенная на карте «Запах» синим цветом - источник загрязнения близ озера

Желтым цветом выделены поля с пометом и навозом, обнаруженные в 2018 году

Отметим, 11 ноября томич Семен Степанов прислал в редакцию ТВ2 видео с полными лунками мертвой рыбы на замерзшей реке Киргизке. На записи он также говорит, что вода в реке воняет куриным пометом. 12 ноября в паблике Регион-70 появилось видео слива отходов из труб в водоем неподалеку от Томска. Обращения о загрязнении реки и озера также поступали в Росприроднадзор. Сотрудник ведомства рассказала журналисту, что пробы они еще не отбирали и не знают, что стало причиной загрязнения.

Куда обращаться?

В случае, если вы стали свидетелем загрязнения реки, водоема или сброса отходов в неположенном месте, сотрудники «Облкомприроды» просят звонить в приемную организации по телефону 90–38–40. Диспетчер зафиксирует обращение и сообщит алгоритм действий. Подать обращение также можно через специальную форму на сайте областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. Департамент принимает и обращения на электронную почту dprioosto@gov70.ru; в этом случае обратившихся просят оставить контактный телефон для обратной связи. «В первую очередь нужно будет разобраться, что за предприятие оставило подобный след, – ответили на обращение журналиста ТВ2 «Облкомприроде» по поводу загрязнения озера. – Специалисты возьмут пробы на химические составляющие, это поможет определить их происхождение. Если источник загрязнения – предприятие федерального уровня, то работать с обращением будет Росприроднадзор. Если след оставило предприятие регионального уровня, то загрязнением займется областной департамент природных ресурсов».