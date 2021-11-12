Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. «И рыба уйдет, и бобры подохнут»: неизвестные слили отходы в безымянное озеро возле Томска
Новости

«И рыба уйдет, и бобры подохнут»: неизвестные слили отходы в безымянное озеро возле Томска

ТВ2 Роман Чертовских

В начале ноября томич Виктор Разживин приехал к безымянному озеру возле деревни Кусково, в 30 километрах от города. С прошлого года он подолгу гулял здесь, чтобы восстановиться после коронавируса. На этот раз Виктор почти сразу уехал домой: по его словам, озеро было заполнено фекалиями, текущими из большой пластиковой трубы. 

В редакцию ТВ2 часто обращаются с вопросом, как вести себя в подобной ситуации. Рассказываем, что нужно делать, чтобы природоохранные ведомства нашли и наказали виновников загрязнения. 

«В прошлом году я к озеру регулярно ездил. Ружья сейчас не держу, но люблю лазить по лесу, наблюдать за природой, следы читать, – рассказывает Виктор, пока мы продираемся на его внедорожнике «Мицубиши» через снежные заносы к безымянному озеру. – Интересно очень следы смотреть: тут зайцы, лисы, соболь, норки, косули. В прошлом году я даже на кабанью тропу натолкнулся, сам был в шоке! Снег уже глубокий был, и в нем след такой, будто бревно тащили. Долго думал, что это такое, потом увидел следы копыт и понял: у кабанов ведь ноги короткие, они тараном через снег идут, вот такой след и остался».

По дороге Виктор продолжает рассказывать про повадки косуль и про то, как на озере ловилась рыба: «Можно было с удочкой приехать и целое ведро карасей надергать!». По его словам, безымянное озеро неподалеку от Кусково появилось в 80–е годы, «еще при Совдепии». До этих лет на месте озера был овраг, в который проложили трубы и построили дамбу. Через трубы овраг наполнился родниковой водой, дамба не дала ей уйти и образовался водоем. Деревья на дне оврага никто не спилил, поэтому ловить сетью или ставить бредни не получалось. За счет этого водоем наполнился рыбой, а после – бобрами. По словам Виктора, изначально озеро было глубже. Но 10–12 лет назад местные спилили трубы и сдали их на металлолом, после чего уровень воды в озере упал до нынешнего. Совсем обмелеть ему не дают несколько родников, стекающих в овраг. Из озера тоже вытекает большой ручей, впадающий в речку Еловку, а та течет в Киргизку. 

Неделю назад Виктор в очередной раз поехал на прогулку к озеру. Говорит, что еще на подъезде к водоему почувствовал запах фекалий, а возле озера «смердело страшно». 

«Озеро было полностью заполнено фекалиями. Ужасно пахло нечистотами, которыми часто пахнет возле Рассвета или поселка Светлого. Поехал дальше и увидел, что в озеро втекает целая река фекалий. Зеленые трубы диаметром сантиметров в 40 проложены по полям, из них нечистоты текут в овраг, а из оврага – в озеро!  – восклицает Виктор. – Озеро заполнилось фекалиями, а дальше нечистоты потекли по ручью и небольшой речке в Киргизку, которая впадает в Томь.  Сейчас сброса фекалий нет, уровень воды упал. Но по коричневому следу на снегу видно, где были берега. Состояние водоема сами видите: и рыба отсюда уйдет, и бобры подохнут». 
Фото: 
Автор: 
-
-
-
-

До места, где на прошлой неделе шел сброс из труб, мы не добрались: джип Виктора не прошел через снежные заносы. Сам Виктор не догадался снять сброс на видео и добраться до источника сброса, передвигаясь вдоль труб. Томич предполагает, что нечистоты сбрасывало одно из местных животноводческих предприятий. На электронной карте источников неприятного запаха Томска и Томского района, составленной «Облкомприродой», близ озера обозначены «Источники загрязнений (площади)». Кроме того, летом 2018 года сотрудники Россельхознадзора нашли под Томском 11,6 га полей, заваленных куриным пометом и свиным навозом. Кадастровый квадрат, в границах которого нашли загрязнение, включает в себя и озеро.

Площадь, выделенная на карте «Запах» синим цветом - источник загрязнения близ озера
Желтым цветом выделены поля с пометом и навозом, обнаруженные в 2018 году

Отметим, 11 ноября томич Семен Степанов прислал в редакцию ТВ2 видео с полными лунками мертвой рыбы на замерзшей реке Киргизке. На записи он также говорит, что вода в реке воняет куриным пометом. 12 ноября в паблике Регион-70 появилось видео слива отходов из труб в водоем неподалеку от Томска. Обращения о загрязнении реки и озера также поступали в Росприроднадзор. Сотрудник ведомства рассказала журналисту, что пробы они еще не отбирали и не знают, что стало причиной загрязнения. 

Куда обращаться?

В случае, если вы стали свидетелем загрязнения реки, водоема или сброса отходов в неположенном месте, сотрудники «Облкомприроды» просят звонить в приемную организации по телефону 90–38–40. Диспетчер зафиксирует обращение и сообщит алгоритм действий. Подать обращение также можно через специальную форму на сайте областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. Департамент принимает и обращения на электронную почту dprioosto@gov70.ru; в этом случае обратившихся просят оставить контактный телефон для обратной связи. 

«В первую очередь нужно будет разобраться, что за предприятие оставило подобный след, – ответили на обращение журналиста ТВ2 «Облкомприроде» по поводу загрязнения озера. – Специалисты возьмут пробы на химические составляющие, это поможет определить их происхождение. Если источник загрязнения  – предприятие федерального уровня, то работать с обращением будет Росприроднадзор. Если след оставило предприятие регионального уровня, то загрязнением займется областной департамент природных ресурсов». 

Погрызы бобров возле озера
Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.