«И ложусь на пол, чтобы умереть». Первое интервью Навального после комы

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UPD 20:20 Навальный заявил, что подаст в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова из-за заявлений о том, что оппозиционер сотрудничает с ЦРУ.

Политик Алексей Навальный дал первое интервью после выхода из комы немецкому журналу Spiegel. «Медиазона» перевела ключевые моменты разговора.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии.

Навальный рассказал, что в начале полета он чувствовал себя нормально и думал, что будет делать после приземления в Москве. Почувствовав себя плохо, оппозиционер поговорил со своим пресс-секретарем Кирой Ярмыш и пошел в туалет, чтобы умыться водой.

«Я умываюсь холодной водой, сажусь на унитаз и жду, снова умываюсь. А потом думаю: если я не выйду сейчас, уже никогда отсюда не выберусь. И самое главное понимание: боли нет, но ты знаешь, что умираешь. Умираешь прямо сейчас. При этом вообще ничего не болит.

Я выхожу из туалета, поворачиваюсь к бортпроводнику — и вместо того, чтобы попросить о помощи, к своему собственному удивлению говорю: "Меня отравили. Я умираю". И ложусь перед ним на пол, чтобы умереть. Его лицо — последнее, что я вижу: лицо, которое смотрит на меня с легким изумлением и легкой улыбкой.

Он говорит: "Отравили?", вероятно, думая, что мне подали протухшую курицу. И последнее, что я слышу, уже на полу: "Есть проблемы с сердцем?" Но у меня нет болей в сердце. Мне совсем не больно, я просто знаю, что умираю. Потом голоса становятся тише, женский голос кричит: "Не теряй сознание!". Потом все кончается. Я знаю, что я мертв. Только позже выяснится, что я ошибался», — рассказал Алексей Навальный.

После экстренной посадки в Омске, политика отвезли в больницу. Омские врачи ввели ему атропин, которым лечат при отравлениях. После главврач поликлиники утверждал, что у Навального не было признаком отравления. интервью Алексей Навальный заявил, что главврач омской больницы «хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей. По крайней мере, для них убийство — профессия. А он все знает, но рассказывает миру что-то про нарушение обмена веществ или что я выпил много самогона. Люди, которые называют себя врачами и готовы ждать, пока я умру — ненавижу ли я их? Наверное. Хочется ли мне взять в руки меч и отрубить им всем головы? Нет. Я за верховенство закона».

В берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли для лечения, он был «трудным пациентом»: вставал по ночам, вырывал трубки из тела, а после прихода в сознание требовал отпустить его в гостиницу. «Позже я осознал, что эти странности были последствиями отравления», — рассказал оппозиционер.