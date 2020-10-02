«И ложусь на пол, чтобы умереть». Первое интервью Навального после комы
UPD 20:20 Навальный заявил, что подаст в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова из-за заявлений о том, что оппозиционер сотрудничает с ЦРУ.
Политик Алексей Навальный дал первое интервью после выхода из комы немецкому журналу Spiegel. «Медиазона» перевела ключевые моменты разговора.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии.
Навальный рассказал, что в начале полета он чувствовал себя нормально и думал, что будет делать после приземления в Москве. Почувствовав себя плохо, оппозиционер поговорил со своим пресс-секретарем Кирой Ярмыш и пошел в туалет, чтобы умыться водой.
«Я умываюсь холодной водой, сажусь на унитаз и жду, снова умываюсь. А потом думаю: если я не выйду сейчас, уже никогда отсюда не выберусь. И самое главное понимание: боли нет, но ты знаешь, что умираешь. Умираешь прямо сейчас. При этом вообще ничего не болит.
Я выхожу из туалета, поворачиваюсь к бортпроводнику — и вместо того, чтобы попросить о помощи, к своему собственному удивлению говорю: "Меня отравили. Я умираю". И ложусь перед ним на пол, чтобы умереть. Его лицо — последнее, что я вижу: лицо, которое смотрит на меня с легким изумлением и легкой улыбкой.
Он говорит: "Отравили?", вероятно, думая, что мне подали протухшую курицу. И последнее, что я слышу, уже на полу: "Есть проблемы с сердцем?" Но у меня нет болей в сердце. Мне совсем не больно, я просто знаю, что умираю. Потом голоса становятся тише, женский голос кричит: "Не теряй сознание!". Потом все кончается. Я знаю, что я мертв. Только позже выяснится, что я ошибался», — рассказал Алексей Навальный.
После экстренной посадки в Омске, политика отвезли в больницу. Омские врачи ввели ему атропин, которым лечат при отравлениях. После главврач поликлиники утверждал, что у Навального не было признаком отравления. интервью Алексей Навальный заявил, что главврач омской больницы «хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей. По крайней мере, для них убийство — профессия. А он все знает, но рассказывает миру что-то про нарушение обмена веществ или что я выпил много самогона. Люди, которые называют себя врачами и готовы ждать, пока я умру — ненавижу ли я их? Наверное. Хочется ли мне взять в руки меч и отрубить им всем головы? Нет. Я за верховенство закона».
В берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли для лечения, он был «трудным пациентом»: вставал по ночам, вырывал трубки из тела, а после прихода в сознание требовал отпустить его в гостиницу. «Позже я осознал, что эти странности были последствиями отравления», — рассказал оппозиционер.
Навальный полагает, что яд попал в его организм через кожу, а туда — через зараженную поверхность, до которой он дотронулся перед вылетом. Например, яд могли нанести на одежду. К отравлению, по мнению политика, причастен лично Владимир Путин. Он считает, что российские власти не выпускали оппозиционера из страны, потому что ждали его смерти, а после надеялись, что за 48 часов яд выйдет из организма.
Политик рассказал, что сейчас живет на съемной квартире в Берлине, каждый день тренируется с врачом и пытается работать за компьютером. После выздоровления оппозиционер хочет вернуться в Россию. ««Отказ от возвращения означал бы, что Путин достиг своей цели. Сейчас моя задача — остаться тем парнем, который не боится. И я не боюсь! Пусть мои руки дрожат, это не из-за страха, а из-за этой штуки. Дарить Путину такой подарок и не возвращаться в Россию я не собираюсь», — обещает оппозиционер. Меня образ жизни и отказывать от поездок по российским регионам Навальный не собирается.
По мнению Навального, отравление политических оппонентов — не эксцесс, а часть стратегии российских властей. «Они будут использовать против нас все более изощренные методы, а мы постараемся выжить. Факт использования “Новичка” вселяет страх — в этом и заключается стратегия Путина. (Канцлер Германии Ангела) Меркель и (президент Франции Эмануэль) Макрон говорят ему про "красные линии", а он забегает далеко за эти линии и кричит: "Вы даже представить не можете, что еще я могу сделать"», — считает политик.
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