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02 октября,
2020
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«И ложусь на пол, чтобы умереть». Первое интервью Навального после комы

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

UPD 20:20 Навальный заявил, что подаст в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова из-за заявлений о том, что оппозиционер сотрудничает с ЦРУ. 


Политик Алексей Навальный дал первое интервью после выхода из комы немецкому журналу Spiegel. «Медиазона» перевела ключевые моменты разговора. 

«И ложусь на пол, чтобы умереть». Первое интервью Навального после комы

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии.


Навальный рассказал, что в начале полета он чувствовал себя нормально и думал, что будет делать после приземления в Москве. Почувствовав себя плохо, оппозиционер поговорил со своим пресс-секретарем Кирой Ярмыш и пошел в туалет, чтобы умыться водой. 


«Я умываюсь холодной водой, сажусь на унитаз и жду, снова умываюсь. А потом думаю: если я не выйду сейчас, уже никогда отсюда не выберусь. И самое главное понимание: боли нет, но ты знаешь, что умираешь. Умираешь прямо сейчас. При этом вообще ничего не болит.

Я выхожу из туалета, поворачиваюсь к бортпроводнику — и вместо того, чтобы попросить о помощи, к своему собственному удивлению говорю: "Меня отравили. Я умираю". И ложусь перед ним на пол, чтобы умереть. Его лицо — последнее, что я вижу: лицо, которое смотрит на меня с легким изумлением и легкой улыбкой.

Он говорит: "Отравили?", вероятно, думая, что мне подали протухшую курицу. И последнее, что я слышу, уже на полу: "Есть проблемы с сердцем?" Но у меня нет болей в сердце. Мне совсем не больно, я просто знаю, что умираю. Потом голоса становятся тише, женский голос кричит: "Не теряй сознание!". Потом все кончается. Я знаю, что я мертв. Только позже выяснится, что я ошибался», — рассказал Алексей Навальный.


После экстренной посадки в Омске, политика отвезли в больницу. Омские врачи ввели ему атропин, которым лечат при отравлениях. После главврач поликлиники утверждал, что у Навального не было признаком отравления. интервью Алексей Навальный заявил, что главврач омской больницы «хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей. По крайней мере, для них убийство — профессия. А он все знает, но рассказывает миру что-то про нарушение обмена веществ или что я выпил много самогона. Люди, которые называют себя врачами и готовы ждать, пока я умру — ненавижу ли я их? Наверное. Хочется ли мне взять в руки меч и отрубить им всем головы? Нет. Я за верховенство закона».


В берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли для лечения, он был «трудным пациентом»: вставал по ночам, вырывал трубки из тела, а после прихода в сознание требовал отпустить его в гостиницу. «Позже я осознал, что эти странности были последствиями отравления», — рассказал оппозиционер. 

«И ложусь на пол, чтобы умереть». Первое интервью Навального после комы

Навальный полагает, что яд попал в его организм через кожу, а туда — через зараженную поверхность, до которой он дотронулся перед вылетом. Например, яд могли нанести на одежду. К отравлению, по мнению политика, причастен лично Владимир Путин. Он считает, что российские власти не выпускали оппозиционера из страны, потому что ждали его смерти, а после надеялись, что за 48 часов яд выйдет из организма.

Политик рассказал, что сейчас живет на съемной квартире в Берлине, каждый день тренируется с врачом и пытается работать за компьютером. После выздоровления оппозиционер хочет вернуться в Россию. ««Отказ от возвращения означал бы, что Путин достиг своей цели. Сейчас моя задача — остаться тем парнем, который не боится. И я не боюсь! Пусть мои руки дрожат, это не из-за страха, а из-за этой штуки. Дарить Путину такой подарок и не возвращаться в Россию я не собираюсь», — обещает оппозиционер. Меня образ жизни и отказывать от поездок по российским регионам Навальный не собирается.


По мнению Навального, отравление политических оппонентов — не эксцесс, а часть стратегии российских властей. «Они будут использовать против нас все более изощренные методы, а мы постараемся выжить. Факт использования “Новичка” вселяет страх — в этом и заключается стратегия Путина. (Канцлер Германии Ангела) Меркель и (президент Франции Эмануэль) Макрон говорят ему про "красные линии", а он забегает далеко за эти линии и кричит: "Вы даже представить не можете, что еще я могу сделать"», — считает политик.

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