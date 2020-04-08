«И это пройдет»: о чем говорил Владимир Путин с губернаторами
Владимир Путин в третий раз за месяц выступает онлайн с речью, посвященной ситуации с коронавирусом в России. Сегодняшняя речь предваряет совещание президента с губернаторами, которое пройдет позже в дистанционном формате.
Владимир Путин подчеркнул, что нельзя закрывать регионы и останавливать экономику, в частности, движения транспорта, грузовых перевозок и попросил глав регионов действовать, исходя из ситуации в каждом населенном пункте. По словам президента, главная задача на сегодняшний день — борьба с коронавирусом и сохранение прежних доходов граждан.
Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем, — резюмировал президент.
Также президент предложил:
в течение 3 месяцев обеспечить федеральной выплатой медиков. Врачам — 80 тысяч рублей, среднему и младшему персоналу - 50 и 25 тысяч рублей. А также врачам скорой по 50 тысяч, фельдшерам и водителям скорой – по 25 тысяч рублей;
установить врачам дополнительные страховые гарантии, как для военнослужащих;
обеспечить автоматическое продление истекающих документов (включая водительские права). Минимум на три месяца;
реструктурировать задолженность, чтобы предприятиям не пришлось потом сразу гасить все отложенные задолженности;
отсрочку по уплате взносов в страховые фонды сделать для всех предприятий;
дистанционно оформлять людей, потерявших работу с 1 марта, и выплачивать максимальный размер пособия по безработице — 12130 рублей;
в течение трех месяцев будет дополнительная выплата семьям, в которых есть дети и члены которых потеряли работу, в размере 3 тысяч рублей. Накануне президент подписал закон о выплатах для детей с 3 до 7 лет. Выплаты начнутся на месяц раньше обозначенного срока, в июне, и президент сказал не учитывать уровень прошлогодних доходов. Выплаты будут производиться исходя из сегодняшней ситуации.
расширить условия для получения кредитных и ипотечных каникул.
На сегодняшний день в России 8672 человека заболели коронавирусом, из которых четверо — жители Томской области. Трое из них вылечились, четвертый находится в больнице.
Владимир Путин до этого в течение месяца дважды выступал с обращением. В первый раз он перенес срок голосования по поправкам в Конституцию и объявил выходную неделю, а ровно неделю назад продлил нерабочие дни до конца месяца.
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