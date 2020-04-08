«И это пройдет»: о чем говорил Владимир Путин с губернаторами

Владимир Путин в третий раз за месяц выступает онлайн с речью, посвященной ситуации с коронавирусом в России. Сегодняшняя речь предваряет совещание президента с губернаторами, которое пройдет позже в дистанционном формате.





Владимир Путин подчеркнул, что нельзя закрывать регионы и останавливать экономику, в частности, движения транспорта, грузовых перевозок и попросил глав регионов действовать, исходя из ситуации в каждом населенном пункте. По словам президента, главная задача на сегодняшний день — борьба с коронавирусом и сохранение прежних доходов граждан.