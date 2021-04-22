«Хватит перекладывать ответственность друг на друга»: депутат Галина Немцева напомнила о поручении президента

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Сегодня проходит 57 собрание Законодательной Думы Томской области. На нем депутат Галина Немцева вновь подняла вопрос о сохранении исторического наследия в Томске. Пять лет местные чиновники перекладывают ответственность друг на друга из-за чего до сих пор не утверждены границы исторического поселения «город Томск» и не определены объекты охраны. Этот вопрос вновь возник в повестке дня, потому что Минкульт сообщил, что в очередной раз вернул в Томск проект на доработку. А 20 апреля городские депутаты после выступления председателя комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елены Перетягиной на Градостроительном комитете чуть не подрались, обсуждая этот вопрос.

Галина Немцева напомнила, что Томск получил статус исторического поселения федерального значения еще в 2010 году.

—Статус это не просто вывеска или слова бумаге, по федеральному закону это подразумевает и оформление определённого пакета документов — границ исторического поселения, предмета охраны, списка ценных градоформируюших объектов и ряда других. В 2016 администрация города Томска начала эту работу, объявив конкурс и определив подрядчика, но результата так и не достигли. Уже в 2019 году президент дал поручение губернатору Томской области до 31 мая обеспечить охрану объектов культурного наследия на территории Томска как исторического поселения. Но до сих пор нормативные документы так и не утверждены.

Какие-то бесконечные конфликты сопровождают эту работу. При этом власть пеняет на препятствия, которые чинят общественники своими жалобами, а общественники кивают на бездействие власти. Неоднократно собирались рабочие группы, проводились совещания, круглые столы, давались бесконечные поручения. Но к компромиссу так и не пришли. Создаётся ощущение, что на голом месте создали какой-то гордиев узел. На дворе 2021 год. Хватит перекладывать ответственность друг на друга, пора перейти к действиям, которые приведут к результату. Обращаюсь к Администрации Томской области — пора взять ответственность на себя и исполнить поручение президента, — сказала Галина Немцева.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в интервью «Интерфакс-Сибирь» еще в 2019 году обещал, что поручение президента будет выполнено. «Президент поставил перед нами срок до 31 мая, и я не сомневаюсь, что поручение будет выполнено. Есть замечательный проект, принятие которого тормозили бюрократические проволочки. Проволочки распутали. Я убежден, что утверждение исторических границ Томска пойдет на пользу городу», — говорил тогда Жвачкин.