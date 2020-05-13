Художников, фотографов и дизайнеров приглашают в проект «Памятные вещи»

Академия Фотографии и Макушин Медиа Лаб предлагают принять участие в проекте «Памятные вещи» фотографам, дизайнерам, иллюстраторам и художникам – как профессионалам, так и любителям.

Идея проекта возникла из особых условий, в которых мы в этом году отметили День Победы. Из-за режима самоизоляции не было репортажей событий, фотографий парада, эмоций и чувств, которые переполняют людей в этот праздник. Но любые ограничения — это еще и новые возможности, считают авторы проекта и предлагают рассказать в фото, иллюстрациях и коллажах свою историю о войне иначе, чем когда-либо.





«Прошедшая война – это одно большое воспоминание, которое состоит из множества маленьких человеческих историй. У каждого из нас эти воспоминания свои. Рассказы дедушек и бабушек, их вещи, с которыми связаны наши воспоминания из детства. Рассказы родителей. Обрывки увиденных фильмов, картин и открыток о войне, чужие фото и рисунки, прочитанные когда-то мемуары участников событий. Эти наборы предметов, фактов и эмоций у каждого свои», – объясняет куратор проекта Наталья Почтарева.





Участникам проекта предлагается показать свои воспоминания зрителям через предметы, связанные с темой: письма с фронта, боевые и трудовые награды, военные фотоснимки или снимки родных, связанные с этим периодом истории, сохранившиеся вещи, ассоциирующиеся с ними – платок, фуражка, сумка, любимая кружка и любые другие личные ассоциации с темой войны. В период с 9 мая по 20 июня участники должны будут сделать снимок, рисунок или коллаж, который запечатлеет все эти предметы. Работы могут быть решены в формате «флетлей» или «тематический натюрморт» и дополнены небольшим рассказом, о чем эта история: о судьбах членов семьи, военных действиях, жизни в тылу, воспоминаниях, связанных со знакомыми ветеранами, и т. д.





В рамках образовательной программы проекта в мае и июне пройдет несколько онлайн-занятий, посвященных фотосъемке сюжетных натюрмортов и флетлеев. Все работы участников проекта будут опубликованы в онлайн-каталоге и в Инстаграме проекта, лучшие из них будут отмечены призами, напечатаны и войдут в офлайн-экспозицию «Памятные вещи» в Музейном саду Краеведческого музея, которая откроется 22 июня. Также будет выпущено специальное издание бумажных открыток проекта.





Вся информация о конкурсе будет выложена в инстаграм-аккаунте @pamjatnye_veshi





Для справки: Флетлей (flatlay) – это композиция из предметов, расположенных в одной плоскости и снятых сверху вниз, под углом 90°. Композиция может быть симметричной. Собранные предметы обычно объединены одной темой или историей. Формат получил популярность в сети Инстаграм.