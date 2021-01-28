Художники просят не закрывать первую мозаику в Томске рекламным баннером

Мозаику известных томских художников Александра Евтихиева и Германа Завьялова вновь можно увидеть на здании по Белинского, 54. Долгие годы она была завешена рекламным баннером строительной компании ТПСК и многие томичи просто про нее забыли. «Спустя очень долгое время можно вновь увидеть прекрасную советскую мозаику, изображающую строителей. Сейчас бы она смотрелась как винтажный арт-обьект, уж получше баннера точно. Неужели никому до нее нет дела?», пишут томичи в группе в Фейсбуке «СТАРЫЙ ТОМСК: улочки, дома, судьбы томичей».

В редакцию ТВ2 обратились художники. Просят о помощи в сохранении этого арт-объекта в Томске. «Мозаики не так много у нас в городе, а эта стильная, характерная для 60-70 х годов», — пишут художники.

Дочь художника Александа Евтихиева, искусствовед Ирина Евтихиева, точного года создания мозаики не помнит. По ее словам — это где-то начало семидесятых. «Мой отец был тогда главным художником Томска, и я помню, как они собирались, обсуждали, что можно сделать для города, как его украсить. Это была первая в Томске мозаика. Делали они ее вдвоем с Германом Завьяловым. Отец был автором этой мозаики, у нас дома сохранились ее эскизы, чертежи. Собирали они ее с Германом Завьяловым в декабре, перед Новым годом. Стояли страшные морозы и я помню, как они приходили с красными руками и чтобы согреться выпивали по рюмке водки, ели пельмени и шли обратно работать. На строительных лесах и они вдвоем сами своими руками ее клеили. У них не было никаких рабочих», — рассказала Ирина Евтихиева.





По словам искусствоведа, в то время люди жили светлым будущим и ее отцу было важно его показать. Такой социалистический романтизм.