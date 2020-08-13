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13 августа,
2020
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Художник из Новосибирска нарисовал картину «Беларусь» дубинкой

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Новосибирский художник и основатель«Монстрации» Артем Лоскутов написал картину «Беларусь» полицейской дубинкой. Он выставил ее на аукционе за 1 рубль. 

Художник из Новосибирска нарисовал картину «Беларусь» дубинкой

«„Беларусь“ (2020) холст, акрил, дубинопись, 60×40 см. Аукцион продлится до пятницы 22:30. 50% будут отправлены белорусам», — написал Артем Лоскутов в фейсбуке. Художник также опубликовал видео подготовки картины.


При написании картины Лоскутов использовал придуманный им стиль «дубинопись». Краску на картину он нанес с помощью дубинки.

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты после оглашения результатов президентских выборов. 9 августа, по официальным данным, с 80 % голосов шестой раз подряд победил Александр Лукашенко, который управляет страной с 1994 года. По мнению независимых наблюдателей, победу одержала Светлана Тихановская — филолог, переводчик, супруга блогера, автора ютуб-канала «Страна для жизни», политзаключенного Сергея Тихановского. В ночь с 9 на 10 августа на улицы в Минске и по всей стране вышли тысячи несогласных с результатами выборов белорусов. Полиция действовала жестко — использовала светошумовые гранаты, резиновые пули, дубинки.


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