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24 августа,
2020
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Художник Артем Лоскутов получил госпремию за табличку из расследования Навального

ТВ2
ТВ2
23 минуты назад

Новосибирский художник Артем Лоскутов стал лауреатом премии Минкульта «Инновация» за работу «Без любви ничего не получится» с табличкой, которая фигурировала в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Художник Артем Лоскутов получил госпремию за табличку из расследования Навального

В 2019 году году ФБК выпустил расследование, в котором рассказывает о том, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-Заде пользуется 62-метровой яхтой и самолетом Bombardier Global 6000, которые вместе стоят около 8 млрд рублей. ФБК считает, что лайнер купил или арендует глава ВТБ Андрей Костин, который находится в близких отношениях с Наилей. В фильме показывали табличку со скамейки из Центрального парка в Нью-Йорке, на которой написано признание от телеведущей Андрею Костину.


За нее Наиля заплатила от 10 до 25 тысяч долларов. Позже эта табличка исчезла из парка, а Артем Лоскутов выставил похожую на торги на своей странице в Facebook. Художник подтверждал, что табличка оригинальная.


В итоге табличку Лоскутову удалось продать за 1,5 млн рублей. Все деньги художник желал отправить в «Русфонд» для помощи тяжелобольным детям.


Отметим, премию «Инновация» ежегодно вручают за достижения в современном искусстве. В жюри — российские и европейские критики и искусствоведы.


Артем Лоскутов уже получал премию в 2010 году в номинации «Региональный проект современного искусства» за организацию Монстрации в Новосибирске.


Также в 2010 году премию получала арт-группа «Война» за акцию «Х** в плену у ФСБ», тогда участники группы получили 400 тысяч награды и пожертвовали его в правозащитный фонд «Агора». 

Художник Артем Лоскутов получил госпремию за табличку из расследования Навального
Фото: аккаунт voina_group в Instagram

В 2015 году номинантом был Петр Павленский в номинации «Проект визуального искусства» с работой «Угроза». Тогда художник поджег дверь здания ФСБ на Лубянке. Тогда Павленский набрал большинство голосов жюри, но в итоге оргкомитет убрал работу из списка претендентов, объяснив тем, что премию не может получить работа, которая спровоцировала нарушение закона и материальный ущерб. Тогда некоторые члены жюри хотели покинуть премию. Но в итоге уже в 2016 году номинация «Проект визуального искусства» разделилась на две: «Проект года» и «Художник года».

Художник Артем Лоскутов получил госпремию за табличку из расследования Навального
Фото: аккаунт Петра Павленского в Facebook

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