Художник Артем Лоскутов получил госпремию за табличку из расследования Навального

Новосибирский художник Артем Лоскутов стал лауреатом премии Минкульта «Инновация» за работу «Без любви ничего не получится» с табличкой, которая фигурировала в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

В 2019 году году ФБК выпустил расследование, в котором рассказывает о том, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-Заде пользуется 62-метровой яхтой и самолетом Bombardier Global 6000, которые вместе стоят около 8 млрд рублей. ФБК считает, что лайнер купил или арендует глава ВТБ Андрей Костин, который находится в близких отношениях с Наилей. В фильме показывали табличку со скамейки из Центрального парка в Нью-Йорке, на которой написано признание от телеведущей Андрею Костину.





За нее Наиля заплатила от 10 до 25 тысяч долларов. Позже эта табличка исчезла из парка, а Артем Лоскутов выставил похожую на торги на своей странице в Facebook. Художник подтверждал, что табличка оригинальная.





В итоге табличку Лоскутову удалось продать за 1,5 млн рублей. Все деньги художник желал отправить в «Русфонд» для помощи тяжелобольным детям.





Отметим, премию «Инновация» ежегодно вручают за достижения в современном искусстве. В жюри — российские и европейские критики и искусствоведы.





Артем Лоскутов уже получал премию в 2010 году в номинации «Региональный проект современного искусства» за организацию Монстрации в Новосибирске.





Также в 2010 году премию получала арт-группа «Война» за акцию «Х** в плену у ФСБ», тогда участники группы получили 400 тысяч награды и пожертвовали его в правозащитный фонд «Агора».