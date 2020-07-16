Хранилище для радиоактивных отходов начнут строить вблизи Северска в 2021 году

Нацоператор по обращению с радиоактивными отходами «НО РАО» получил лицензию на строительство в девяти километрах от Северска хранилища для радиоактивных отходов. Строительство хранилища планируют начать в третьем квартале 2021 года. Эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский считает, что в будущем могильник может представлять опасность.

Объем возводимого хранилища составит 150 тыс. кубических метров РАО брутто. В нем будут размещаться отходы 3 и 4 класса, в основном, от деятельности Сибирского химического комбината (СХК), — сообщается на сайте «НО РАО». — В рамках первого этапа строительства будут возведены комплекс зданий и сооружений административно-бытового назначения, транспортная инфраструктура ППЗРО, подъездная дорога к площадке, внутренние и внешние инженерные сети.

Проектно-сметную документацию по строительству хранилища для текущих отходов СХК и других предприятий атомной отрасли Сибири начали разрабатывать в 2016 году, а первый этап строительства планировали начать в 2019 году. Стоимость проекта — 6 миллиардов рублей. Деньги выделит Росатом из специального резервного фонда. Пресс-служба «НО РАО» отмечает, что проект хранилища получил одобрение государственной экоэкспертизы на общественных слушаниях в ноябре 2018 года. За размещение на своей территории полигона Томская область получит «экономические преференции».

Какая есть альтернатива? Самая очевидная — не строить. Но что такое «не строить»? ПЗРО ориентирован на отходы уже существующего объекта — СХК. Мы не строим объект, значит, те отходы, которые уже есть на СХК, остаются там в том виде, в котором стоят сейчас. Это экологические риски, так как они размещены во временных пунктах хранения, — говорила на пресс-конференции главный инженер проекта Наталья Колесникова. — Строить где-то в другом месте? Тоже вариант, но тогда придется транспортировать радиоактивные отходы по дорогам общего пользования по всей стране. Конечно, они будут защищены, конечно, это будет специальный транспорт, но тем не менее транспортировка несет дополнительную экологическую опасность.

Проект одобрил и томский эколог Сергей Жабин. Он считает, что проект по строительству хранилища безопасен и направлен на улучшение экологической ситуации в регионе.





Физик-ядерщик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» и член Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский не во всем согласен с создателями проекта и Сергеем Жабиным. Он отмечает, что у проекта есть свои плюсы: это будет свежий могильник вместо «старых и разваливающихся», а то, что хранилище построят близко к поверхности земли, позволит контролировать его и в будущем даже извлечь отходы.





Однако есть и немало минусов. По мнению физика, нет гарантий, что хранилище изолирует помещенные в него радиоактивные отходы даже на 300 лет. К тому же, помещение опасных отходов в могильник не решает проблему их наличия, а перекладывает на будущие поколения. Близость хранилища к Северску Андрей Ожаровский объясняет дороговизной и опасностью перевозок радиоактивных отходов на большие расстояния.